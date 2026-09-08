Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026 junto a Messi, Mbappé y Haaland
Julián Quiñones aparece entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, reconocimiento que premia al mejor jugador del mundo.
Dentro candidatos al reconocimiento se encuentra el delantero de la Selección Mexicana junto a otros nombres como Vinícius, Mbappe o Messi, esto gracias a su desempeño dentro del periodo del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.
Julián Quiñones, entre los mejores futbolistas del mundo
Julián Quiñones es considerado dentro de los 30 candidatos que buscarán ganar el Balón de Oro 2026. El delantero de la Selección Mexicana logró esta nominacióngracias a su desempeño dentro del año futbolístico, donde se consagró como el goleador de su equipo en la Liga Profesional Saudí, con 33 goles en la temporada 2025-26.
De igual forma, su destacada participación durante el Mundial 2026 es considerado, donde logró cuatro anotaciones, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores de México en este torneo junto a Luis Hernández y Chicharito.
Los futbolistas nominados al Balón de Oro 2026 son:
- Julián Quiñones | México
- Vinícius Júnior | Brasil
- Vitinha | Portugal
- Fabián Ruiz | España
- Ferran Torres | España
- William Saliba | Francia
- Dayot Upamecano | Francia
- Rodri | España
- Declan Rice | Inglaterra
- Willian Pacho | Ecuador
- Michael Olise | Francia
- João Neves | Portugal
- Lionel Messi | Argentina
- Nuno Mendes | Portugal
- Kylian Mbappé | Francia
- Lautaro Martínez | Argentina
- Marquinhos | Brasil
- Sadio Mané | Senegal
- Lamine Yamal | España
- Khvicha Kvaratskhelia | Georgia
- Harry Kane | Inglaterra
- Achraf Hakimi | Marruecos
- Erling Haaland | Noruega
- Gabriel Magalhães | Brasil
- Bruno Fernandes | Portugal
- Luis Díaz | Colombia
- Ousmane Dembélé | Francia
- Marc Cucurella | España
- Pau Cubarsí | España
- Jude Bellingham | Inglaterra
La ceremonia donde se llevará a cabo la premiación será el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra, convirtiéndose en la primera ocasión en la que la gala del Balón de Oro salga de Francia.
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