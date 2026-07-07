Alexia Putellas, enamorada de México: ayuda a niñas mexicanas y alaba a fans del Tricolor por el Mundial

GENERANDO AUDIO...

Alexia Putellas se siente como en casa en México. Foto: Manuel Hernández

Alexia Putellas, futbolista española dos veces ganadora del Balón de Oro, está de visita en la Ciudad de México, en donde presentó “El Camino del Juego”, una iniciativa que transforma espacios públicos en canchas y entornos comunitarios seguros para las niñas que desean jugar futbol.

En entrevista exclusiva con Unotv.com, la futbolista española de 32 años destacó el nivel del futbol femenino mexicano y celebró el entusiasmo de los aficionados locales con respecto al desempeño de la Selección Nacional de México en el Mundial de 2026.

Alexia Putellas, enamorada de México, su futbol y sus aficionados

“Estoy encantada por estar una vez más aquí en México, me siento como en casa y me tratan fenomenal“, dijo Alexia Putellas en conferencia de prensa desde la Ciudad de México.

En exclusiva con Uno TV confesó que pudo ver el partido de México vs Inglaterra en tierras mexicanas y destacó la pasión de los aficionados mexicanos, quienes se mostraron orgullosos de su selección a pesar de quedar fuera en octavos de final.

“Me supo mal porque, al final, estaba aquí y quería que estuvieran felices, pero lo que me transmitiste después del partido es que estaban súper orgullosos de ser mexicanos y de cómo lo viven. Personalmente, una alegría poder vivir estas cosas”. Alexia Putellas

Por otro lado, la multicampeona con el FC Barcelona Femenil destacó el nivel del futbol femenino mexicano. “El feedback siempre es el mismo, es un país súper pasional con el fútbol, que lo viven muchísimo y es es muy interesante“, señaló.

Desde su perspectiva, el futbol femenil mexicano es familiar para las futbolistas españolas, pues muchas jugadoras han migrado a la Liga MX Femenil, incluyendo a:

Jennifer Hermoso | Pachuca y Tigres

Sandra Paños | América Femenil

Irene Guerrero | América Femenil

Bruna Vilamala | América Femenil

Andrea Pereira | América Femenil

Hasta el momento, Alexia Putellas solo ha realizado proyectos altruistas en México; sin embargo, no ha incursionado aún en el futbol mexicano femenil.

El proyecto con el que Alexia Putellas pretende ayudar a las niñas

Alexia Putellas estuvo en la conferencia de prensa de “El Camino del Juego“, una iniciativa que ayudó a transformar un espacio público en Azcapotzalco en una cancha de futbol para fortalecer la convivencia y la participación social.

La española participó en este proyecto para contribuir a un cambio de paradigma en los espacios deportivos mediante canchas neutrales que promuevan la inclusión a las niñas que desean dedicarse al futbol profesional.

“Ayer estábamos en los torneos en el campo de Azcapotzalco y pude hablar un poco con las niñas y les preguntaba qué querían ser de mayores y muchas de ellas querían ser futbolistas, una opción que hace 20 años no existía”. Alexia Putellas

En la plática con Uno TV, la española llamó a las menores mexicanas a no renunciar a sus sueños. “Si realmente desean ser jugadoras… sí que es verdad que, no nos vamos a engañar, es un camino difícil, pero si es su sueño, que peleen por ello“.

La iniciativa contempla la activación de diez espacios públicos durante este año, de los cuales cuatro ya fueron intervenidos junto con las comunidades en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, beneficiando directamente a alrededor de 15 mil personas.

Con la implementación total del programa, que considera intervenciones en Monterrey y Guadalajara, se estima alcanzar aproximadamente 55 mil beneficiarios directos.

Alexia Putellas no es la única involucrada en “El Camino del Juego“, pues se trata de una alianza con Scotiabank México, Blue Women Pink Men y Comex.

Alexia Putellas vivió el Mundial con dos mujeres españolas inspiradoras

Alexia Putellas ha estado al pendiente de la Selección de España en el Mundial 2026, al grado que vio los dieciseisavos de final contra Austria en compañía de la actriz Penélope Cruz y la cantante Rosalía.

“A Rosalía la conocía de antes, a Penélope la conocí en ese momento y es una inspiración, Rosalía también, evidentemente, y pudimos charlar ahí un poco, estábamos ahí apoyando a a la selección y nos lo pasamos genial“, dijo a Uno TV.

La llamada “Furia Roja” afrontará los cuartos de final del Mundial 2026 ante Bélgica y buscará llegar los mejores cuatro equipos del torneo, aunque Alexia Putellas reconoció que será un camino difícil.

“A partir de ahora ya influyen los viajes, el cansancio, lesiones, minutos y se va a decidir todo por detalles, pero estamos todas con con ellos“, remató la leyenda del futbol español.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.