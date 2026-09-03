¡Rayados a la final! Monterrey elimina al América en dramática tanda de penaltis

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Monterrey elimina al América en penaltis y avanza a la final de la Leagues Cup 2026

Monterrey consiguió su pase a la final de la Leagues Cup 2026 tras eliminar al América en una dramática tanda de penaltis. Rayados se impuso 5-4 desde los once pasos, luego de que el encuentro terminara empatado 2-2 en el tiempo regular.

El partido llegó sin goles al descanso, pese a las oportunidades generadas por ambos equipos. La historia cambió al minuto 49, cuando Diego Rossi adelantó a Monterrey con un disparo bombeado que sorprendió al guardameta Rodolfo Cota y colocó el 1-0 para el conjunto regiomontano.

El América reaccionó rápidamente. Ramón Juárez consiguió el empate 1-1 al minuto 58 y, apenas cinco minutos después, Alan Cervantes culminó la remontada con un disparo colocado tras recibir una asistencia de Raphael Veiga. Las Águilas pasaron así de estar abajo en el marcador a tomar ventaja de 2-1.

La ventaja americanista duró poco. Al minuto 67, el árbitro señaló un polémico penalti tras una acción entre Kevin Álvarez y Orbelín Pineda dentro del área. Lucas Ocampos convirtió la pena máxima para establecer el 2-2. El marcador permaneció sin cambios hasta el final y el boleto a la final tuvo que decidirse mediante penaltis.

En la tanda, Alan Cervantes falló el disparo que terminó marcando la diferencia, mientras Monterrey convirtió sus cinco ejecuciones. Hugo Cuypers anotó el penalti definitivo para sellar el 5-4 y la clasificación de Rayados. Con este resultado, Monterrey enfrentará a Toluca en la final de la Leagues Cup 2026, mientras América quedó eliminado pese a haber remontado durante el segundo tiempo.