“Hormiga” González se estrena en Europa; ve el gol y la celebración al estilo de Dragon Ball

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Hormiga González marca su primer gol en Europa Foto: AFP

Armando “Hormiga” González logró anotar en su primer juego como titular con el Olympiacos durante el partido de la Copa de Grecia de este miércoles 2 de septiembre en contra del cuadro de AE Larissa.

Cerca del minuto 34 del primer tiempo, después de intentarlo en dos ocasiones, el delantero mexicano encontró un centro que remató con la cabeza para así poner la primera anotación del encuentro y también en su cuenta personal en el futbol europeo.

¡GOOOOL! ¡GOOL DE LA HORMIGAAA! ¡GOOOOL DE ARMANDO GONZÁLEZ!⚽️🔝



Tras dos intentos, el tercero fue el vencido… cabezazo certero del mexicano que pica y se va al fondo del arco rival🔝 pic.twitter.com/XmiC3LKCaG — Claro Sports (@ClaroSports) September 2, 2026

La euforia se hizo presente en el jugador, que rápidamente festejó la anotación, lanzando un Kame Hame Ha al público al estilo de Dragon Ball.

El exdelantero de Chivas también tuvo una participación en la tercera anotación de su equipo, con una asistencia después de que bajó un centro con la cabeza para que su compañero pudiera rematar.

El mexicano logró su anotación después de que fallara una opción clara durante su debut en liga ante el Asteras Tripolis. En ese momento, “Hormiga” entró en el minuto 69 y falló un gol al estrellar su remate al travesaño con el arco abierto.

El cuadro helénico se encuentra en la cuarta posición de su liga, esto debido a la diferencia de goles, pues lleva 6 puntos de 6 posibles, mientras que en el primer partido de Copa golearon a su rival.

¿Dónde ver en vivo los partidos de Hormiga González y Olympiacos?

La Hormiga González llegó al futbol europeo, precisamente al Olympiacos de Grecia, y los aficionados podrán seguir sus partidos en la Super Liga de Grecia y la Copa de Grecia a través de todas las plataformas de Claro Sports.

Tendrán acceso mediante el sitio web oficial, el canal de Claro Sports en YouTube, la aplicación móvil disponible para Google Play y App Store, además de opciones para Smart TV y streaming mediante Claro Video y canales de Prime Video.

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