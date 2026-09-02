Violencia en el futbol: aficionados de Uruguay invaden la cancha y se enfrentan con sus propios jugadores

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Aficionados invaden el campo de juego Foto: Pexels

La violencia se hizo presente durante un partido de la Copa AUF Uruguay 2026, entre Danubio y Montevideo City Torque, cuando algunos aficionados irrumpieron en el terreno de juego para encarar a los jugadores del conjunto local.

El partido se encontraba 2 a 0 a favor de Montevideo City Torque, por lo que el equipo de casa era quien estaba abajo en el marcador cuando miembros de la barra ingresaron al campo desde las tribunas para dirigirse directamente hacia los futbolistas de Danubio.

Es feo ver la situación actual de Danubio, un club con tanta historia, peleando por no descender. Y más triste todavía es ver que hoy algunos hinchas terminaron enfrentándose con los propios jugadores.



La bronca y la preocupación son entendibles, pero la violencia nunca puede… — Matias Torres (@99Matito) September 2, 2026

Los reclamos de los aficionados venían por el resultado de dicho encuentro, pero también por la actualidad del cuadro uruguayo, pues, según Claro Sports, el momento que atraviesa el club es otro de los motivos de la molestia de los seguidores.

¿Qué fue lo que ocurrió entre Danubio y Montevideo City Torque?

Durante el encuentro de la Copa AUF Uruguay 2026, aficionados del cuadro local, que se encontraba abajo del marcador, ingresaron al campo bajando desde las gradas para comenzar a reclamar a los jugadores por el resultado que se estaba dando en el partido.

Fue Sebastián Rodríguez uno de los futbolistas a los que comenzaron a confrontar, quien incluso fue empujado por uno de los aficionados, lo que ocasionó la reacción del portero Kevin Martínez.

El arquero abandonó su área y corrió para confrontar a los aficionados que habían invadido el terreno de juego, comenzando un intercambio de golpes con algunos de los seguidores que ingresaron a la cancha.

Los elementos de seguridad llegaron al campo para intentar contener las acciones de violencia que comenzaron entre los aficionados y los futbolistas de Danubio, mientras el encuentro se vio interrumpido por estos acontecimientos.

La actualidad de Danubio

Danubio atraviesa un momento complicado dentro del futbol uruguayo, pues perdió el encuentro contra Montevideo City Torque, lo que desató la reacción de los fanáticos que acudieron al partido.

Asimismo, en el campeonato uruguayo se encuentra luchando por permanecer en su categoría, pero solo ha sumado dos puntos en cuatro jornadas, producto de dos empates, por lo que la situación del equipo también genera preocupación entre sus aficionados.

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