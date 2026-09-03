La NBA sacude a los Clippers: los sanciona con 30 MDD y 5 picks del draft por violar el tope salarial en caso de Kawhi Leonard

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Las sanciones llegan después de que una investigación de la liga. Foto: AFP

La NBA impuso una multa de 30 millones de dólares así como el retiro de cinco selecciones de draft de primera ronda entre 2029 y 2033 a Los Angeles Clippers por violar las normas salariales de la liga relacionadas con el contrato de su jugador estrella, Kawhi Leonard.

Las sanciones llegan después de que una investigación de la liga concluyera que el equipo angelino ayudó a “The Claw”, quien también fue sancionado con 700 mil dólares, a eludir las restricciones del tope salarial.

Esto lo habría hecho mediante acuerdos comerciales con patrocinadores vinculados a la franquicia. Dicha maniobra vulneró las normas de equilibrio financiero de la liga de baloncesto norteamericana.

“Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por los fallos institucionales y de liderazgo de los Clippers que condujeron a esta conducta indebida” afirmó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Cabe mencionar que los Clippers habían acordado traspasar a Leonard a Toronto en julio, pero los Raptors dijeron que esperarían el resultado de la investigación antes de cerrar el acuerdo.

“Al regresar a Toronto, estoy concentrado en lo que puedo controlar, en cerrar este capítulo y seguir adelante con borrón y cuenta nueva”, dijo la estrella en un comunicado.

¿Qué más se sabe de las sanciones contra los Clippers?

El dueño del equipo, Steve Ballmer, uno de los hombres más ricos del mundo, fue vetado de todas las actividades de la NBA y del equipo durante un año.

La presidenta de operaciones de negocios del club, Gillian Zucker, fue suspendida un año sin sueldo; y el presidente de operaciones de basquetbol, Lawrence Frank, fue suspendido seis meses.

“La dureza de las sanciones refleja la gravedad de las violaciones”, sostuvo el comisionado de la liga.

La NBA calificó la conducta del quinteto angelino como “un patrón de conducta indebida y múltiples violaciones significativas de las reglas”.

¿Cómo fue que Los Angeles Clippers violaron las normas salariales?

El bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz descubrió que los Clippers iniciaron y facilitaron acuerdos de ingresos por patrocinios fuera de la cancha entre Leonard y cuatro empresas que tenían acuerdos con el equipo:

Aspiration Partners

Boingo Wireless

Daktronics

Lockton Insurance

La investigación concluyó que los Clippers indujeron a estas compañías a firmar acuerdos con Kawhi Leonard ofreciéndoles negocios por parte del equipo para sortear así el tope salarial.

Según la pesquisa, el equipo también pagó gastos personales del jugador y sus representantes y no informó de solicitudes indebidas de oportunidades de ingresos fuera de la cancha para el jugador realizadas por su entonces agente de negocios, Dennis Robertson.

¿Cuál fue la reacción del equipo?

Los Clippers respondieron que la investigación estaba sesgada para que encajara en lo que el equipo calificó como una “narrativa predeterminada” y prometieron impugnar las sanciones.

“Rechazamos vehementemente las conclusiones de la NBA, que son el resultado de una investigación profundamente parcial que busca justificar una narrativa predeterminada en lugar de basarse en hechos y pruebas”, señaló el equipo en un comunicado.

Añadió que las observaciones que habían recibido directamente de la NBA “difieren de lo que se anunció hoy públicamente”.

“Durante el último año, cooperamos plena y de buena fe, y ahora lucharemos con la misma firmeza para demostrar nuestra inocencia”, agregaron los Clippers.

¿Qué dijo Kawhi Leonard ante la sanción de la NBA?

Por su parte, Leonard aceptó la responsabilidad por las acciones de sus representantes, pero dijo que no tenía idea de que hubiera violaciones del tope salarial implicadas.

“Lamento la distracción que esta situación ha causado a los aficionados y a mi familia”, dijo en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

“Firmé mi contrato con los Clippers, así como los acuerdos en cuestión, de buena fe, totalmente comprometido a cumplir con mis obligaciones y sin conocimiento de ninguna intención, por parte de nadie, de eludir el tope salarial”. Kawhi Leonard, basquetbolista

El agente Robertson fue inhabilitado durante cinco años para relacionarse con equipos de la NBA o sus filiales en nombre de cualquier jugador, empleado u otro miembro del personal de la liga o de un equipo.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Basquetbol acordaron que las sanciones son definitivas y vinculantes para todas las partes.

La liga señaló que los investigadores siguen recibiendo información sobre el caso y que “considerará nuevas medidas si lo estima oportuno”.

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