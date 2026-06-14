¡Final feliz! Encuentran a Santi, el niño viral del suéter navideño y fan de la Selección Mexicana

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Santi es un niño que se viralizó en redes sociales luego de aparecer durante una transmisión de Claro Sports afuera del Centro de Alto Rendimiento (CAR), mientras él y muchos aficionados más esperaban la salida de la Selección Mexicana para dirigirse al Estadio Ciudad de México en su debut en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica el jueves pasado.

Fue debido a su outfit mundialista que el pequeño causó furor en redes sociales, ya que, contrario a los demás aficionados que usaban distintos jerseys del equipo mexicano, él llevó un suéter navideño color verde con un Santa Claus al frente, shorts blancos y unas botas rojas de Spider-Man.

Además de cautivar a los usuarios en redes sociales, muchos especularon que el menor vistió así por no tener una playera de la Selección. Aunque su mamá, Michelle, explicó en redes que él decidió vestirse así y no por falta de alguna playera, Claro Sports comenzó una campaña para encontrarlo.

Porque los Mundiales siempre están llenos de historias felices, y gracias a los internautas, el medio especializado en deportes logró encontrar al pequeño. Este domingo, junto con su mamá, fue invitado al programa Peloteando, donde recibió muchas sorpresas.

Santi llega a Peloteando como invitado especial

Durante su visita, a la que acudió con su icónico outfit, se le preguntó a Santi por qué había elegido el outfit que lo volvió viral. El menor respondió que quería “simular a la bandera mexicana”.

Asimismo, su mamá contó que también le preguntó la razón de su vestimenta y que él le explicó que eligió los colores verde, blanco y rojo para apoyar a México a la salida del CAR, en compañía de sus abuelos.

Viral con más de 31 millones de vistas

Durante el programa, los conductores de Peloteando le mostraron a Santi la magnitud de su viralidad en redes sociales.

El video donde aparece esperando a la Selección Mexicana ya superó los 31.4 millones de reproducciones, cifra que sorprendió al menor y a su familia.

También, el equipo de Claro Sports destacó el apoyo de la audiencia, que permitió localizarlo tras la difusión del video.

Mensaje de Santiago Gimenez y una sorpresa especial

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Santi recibió un mensaje del delantero de la Selección Mexicana, Santiago Gimenez.

El atacante le envió un saludo, un abrazo y un regalo, un jersey con su nombre en la espalda y el número 26, con referencia al Mundial.

“¿Qué onda Santi? Tocayo, ¿cómo estás? Te habla Santiago Gimenez y simplemente quería mandarte un abrazo muy grande, muchas bendiciones y espero que te guste el regalo. Abrazo grande, cuídate“, dijo el atacante mexicano.

También, el equipo de Peloteando sorprendió al menor con una bolsa de regalos que incluyó una gorra, una pelota, un termo y otra playera de la Selección Mexicana, y juguetes de Spider-Man.

Un final feliz para la historia de Santi, el niño viral y fan de la Selección Mexicana

Ya al final de la entrevista, los conductores le preguntaron cuántos goles le gustaría que anotara el Tricolor en su siguiente partido.

Sin dudarlo, el pequeño respondió que quiere que el equipo mexicano meta 10 goles en su próximo partido mundialista.

Al cierre del programa, el equipo de Claro Sports sorprendió a Santi con una invitación especial, después del Mundial 2026, lo llevarán al primer partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

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