Vozinha, el portero héroe de Cabo Verde que dejó en cero a España en el Mundial 2026

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Su historia va más allá de su debut mundialista a los 40 años. Foto: AFP

Vozinha, el portero de Cabo Verde, a sus 40 años, es protagonista de una de las historias más sorprendentes en lo que va de este Mundial 2026.

Además de ser el arquero titular en el debut de su país en la historia de la justa mundialista, fue el responsable de que España no lograra anotar ni un solo gol durante un partido parecía cómodo para “La Roja” en el arranque del torneo.

Gracias a sus siete atajadas y al dominio que mostró bajo los tres postes, Vozinha fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del encuentro.

Al finalizar el juego, rompió en llanto tras convertirse en el hombre que frenó a una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026.

Pero detrás de esa actuación histórica existe una historia todavía más sorprendente, la de Josimar José Évora Dias, un niño criado por sus abuelos que estuvo a punto de llamarse como Jorge Valdano y que hoy es el héroe de todo un país.

¿Quién es Vozinha, el héroe de Cabo Verde?

Nacido el 3 de junio de 1986, décadas antes de convertirse en héroe mundialista, ya protagonizaba una historia que involucra a dos de las grandes selecciones del mundo, Brasil y Argentina.

Cuando nació, su padre, José Pedro, quería registrarlo como Jorge Valdano, en honor al delantero argentino que brilló junto a Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986.

Sin embargo, las autoridades de Cabo Verde no permitieron utilizar ese nombre por considerarlo extranjero. Ante la negativa, su padre eligió otro futbolista que también había destacado en aquella justa mundialista, el brasileño Josimar, autor de dos de los goles más recordados de Brasil en México 86.

Así nació Josimar Dias Tavares, un niño cuyo nombre terminó ligado a dos de los grandes protagonistas de aquel Mundial.

De un apodo de infancia a una camiseta mundialista

Aun así, casi nadie lo llama Josimar. El sobrenombre de Vozinha surgió durante su infancia, cuando fue criado por sus abuelos mientras su padre realizaba el servicio militar y su madre trabajaba largas jornadas.

El futuro portero pasaba gran parte de sus días jugando futbol en la calle con niños mayores. Competitivo y de carácter fuerte, regresaba molesto a casa cada vez que perdía o discutía con sus compañeros. Por eso, los demás niños bromeaban con que siempre corría a refugiarse con sus abuelos cuando tenía problemas.

“Me pegaban mucho, y cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de mí, diciendo que iba a quejarme con mis abuelos“, declaró en 2024.

Con el paso de los años, aquel apodo terminó acompañándolo hasta el profesionalismo.

“En Cabo Verde nadie me conocía así (por mi nombre). Pero al principio no me gustaba el apodo, me volvía loco. Sin embargo, cuando llegué a Angola, había otro portero que se llamaba Josimar. Entonces dije: ‘No voy a poner Josimar II en la camiseta’. Y si todo el mundo me conocía como Vozinha en Cabo Verde, así se iba a quedar” Vozinha

🧤🇨🇻 Le detuvo todo a España… y cuando sonó el silbatazo final, las lágrimas llegron ¡Simplemente, Vozinha! 🔥🥅#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @ViX pic.twitter.com/GeELuYvmXR — Redes TUDN (@redes_TUDN) June 15, 2026

El Mundial llegó para él a los 40 años

A diferencia de muchas figuras que debutan en el Mundial durante el mejor momento de sus carreras, Vozinha tuvo que esperar hasta los 40 años para vivir una noche mundialista.

El arquero caboverdiano disputó ante España su partido número 89 con la selección nacional y lo hizo en el escenario más importante de su trayectoria. Tras el silbatazo final, rompió en llanto mientras sus compañeros lo abrazaban sobre la cancha.

El guardameta inició su carrera profesional en 2007 y debutó con Cabo Verde en 2012. Desde entonces disputó cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones y construyó un largo recorrido por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia antes de llegar al GD Chaves, de la segunda división portuguesa.

Del adiós en Portugal al partido de su vida

Aunque hoy acapara los reflectores del Mundial 2026, la realidad de Vozinha dista mucho de la de las grandes estrellas del futbol internacional. Recientemente, el arquero caboverdiano se despidió del club portugués tras concluir su contrato.

A través de redes sociales, agradeció al club, a sus compañeros, cuerpo técnico, directivos y aficionados por el tiempo que pasó en la institución, donde aseguró que vivió una experiencia que marcará su carrera y su vida.

Apenas unos días después de ese mensaje de despedida, Vozinha escribió uno de los capítulos más importantes de su trayectoria.

La noche en la que frustró a España

España llegó a su debut mundialista como una de las grandes favoritas al título e incluso algunos medios recordaban goleadas históricas como el 7-0 sobre Costa Rica en Qatar 2022. Sin embargo, la figura de Vozinha cambió por completo el guion del partido.

Durante el encuentro Vozinha frustró oportunidades de Pedri, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Aymeric Laporte, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Marc Cucurella, convirtiéndose en un muro imposible de superar para “La Roja”.

Su actuación resultó determinante para que Cabo Verde sumara el primer punto mundialista de su historia.

¡ATAJADÓN DEL ARQUERO DE CABO VERDE! 🔥



Vozinha se lució con una atajada a una mano. Y España no puede #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/uLgKl3ZhIW — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 15, 2026

El homenaje a sus abuelos tras frenar a España

Después del empate ante España, Vozinha no ocultó las lágrimas. El arquero explicó que gran parte de su emoción estaba dedicada a sus abuelos, quienes fallecieron antes de verlo cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo.

“Agradezco a mis padres y a mis abuelos, que ahora son pequeñas estrellas en el cielo. Mi abuela falleció hace dos años, mi abuelo también, y crecí con ellos. Hoy, si estuvieran vivos, estarían muy orgullosos de su nieto. Mi emoción se debe a eso. Es algo con lo que Cabo Verde ha soñado toda su vida” Vozinha

Foto: AFP

De 50 mil a millones de seguidores en unas horas

La actuación de Vozinha no solo sorprendió dentro de la cancha. También provocó una reacción inmediata en redes sociales.

Tras el encuentro, el guardameta de Cabo Verde pasó de tener alrededor de 50 mil seguidores en Instagram antes del partido contra España a superar los 4.2 millones y contando, apenas unas horas después del empate.

De hecho, el arquero se enteró de su popularidad en la plataforma durante una entrevista en la que no pudo contener su sorpresa y felicidad.

Vozinha descobre em direto que ganhou mais de 1 milhão de seguidores 😂💙



(via @CazeTVOficial) pic.twitter.com/s5QatXCCuh — B24 (@B24PT) June 15, 2026

“Se ha esforzado muchísimo”

Vozinha “se ha esforzado muchísimo para llegar a este escenario”, destacó el seleccionador caboverdiano, Pedro Leitão Brito.

“Lleva con nosotros muchísimos años, tiene mucha experiencia. No me gusta comentar las individualidades, pero ha tenido una gran actuación. El equipo estaba tranquilo y esto le ha ayudado a estar tranquilo”, analizó el técnico en rueda de prensa.

El próximo reto de Vozinha y Cabo Verde en el Mundial será el Uruguay de Federico Valverde y Darwin Núñez, el próximo domingo. La selección celeste necesitará mejor puntería que España.

El conjunto africano cerrará la primera fase el 26 de junio contra Arabia Saudita en el Mundial.

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