Entre goles y engaños: ¿cómo identificar videos falsos que circulan durante el Mundial 2026?

GENERANDO AUDIO...

Foto: IA

Entre goles, estadios y festejos, el Mundial 2026 ha generado una enorme conversación en redes sociales, donde aficionados de todo el mundo comparten experiencias, anécdotas y momentos relacionados con el torneo.

Muchas de estas publicaciones, especialmente los videos, se vuelven virales por mostrar escenas poco comunes o llamativas, como ocurrió con Merlín, el pato que recorrió calles de la Ciudad de México con la playera de la Selección Mexicana y que rápidamente conquistó internet.

Sin embargo, no todos los contenidos que circulan durante el Mundial son auténticos. El avance de herramientas de inteligencia artificial ha facilitado la creación y manipulación de imágenes y videos capaces de engañar a miles de usuarios.

Por ello, en una época marcada por la enorme cantidad de información y la rápida difusión de contenidos, resulta cada vez más importante aprender a verificar un video antes de compartirlo.

¿Qué es un deepfake y por qué puede confundirte?

Como lo explica el Lisa Institute, los deepfakes son videos, imágenes o audios manipulados con inteligencia artificial para que parezcan reales.

Esta tecnología permite modificar rostros, voces o escenas completas, al grado de que muchas veces resulta difícil distinguir entre un contenido auténtico y uno fabricado digitalmente.

Durante eventos masivos como el Mundial 2026, donde circulan miles de videos cada día, este tipo de herramientas también pueden utilizarse para crear escenas falsas, alterar grabaciones reales o sacar imágenes de contexto.

¿Cómo verificar si un video viral es real?

Los deepfakes son difíciles de detectar porque suelen verse bastante realistas. Sin embargo, hay algunos detalles que se deben tomar en cuenta para detectarlos.

Encontrar fallas: algunos poseen fallas, por ejemplo, pequeñas diferencias en las expresiones faciales entre una cara y otra, el posicionamiento exacto de la cabeza o la iluminación.

El parpadeo: en un deepfake, la persona parpadea menos veces de las que lo haría una persona en un vídeo real.

El cuello y la cara: es importante fijarse en el cuerpo de la persona (lo que se vea de él) a la que se le ha sustituido la cara. Si las características del cuerpo no coinciden con las de la persona real, podemos tener una pista más de que se trata de un archivo falso.

Una duración corta: prácticamente todos los deepfakes tienen una duración muy corta, de unos segundos, ya que el proceso de aprendizaje que debe seguir el algoritmo lleva mucho trabajo. Un vídeo demasiado corto y con un contenido inverosímil puede darnos también una pista de que estamos ante un video falso.

El origen de la grabación: investigar quién compartió el archivo por primera vez y en qué redes sociales, así como verificar el contexto en que se publicó, así como los detalles originales, pueden ayudar a detectar un deepfake.

El sonido: es frecuente encontrar en los deepfakes que el algoritmo que modifica el archivo de vídeo no ajusta correctamente el sonido a la imagen, por lo que no hay una sincronización entre el movimiento de los labios y el sonido.

Los detalles: es importante conocer los detalles de la grabación y, para esto, puede ayudar reproducir el vídeo a velocidad reducida. Si se trata de un video creado con IA, se pueden ver modificaciones repentinas en la imagen o cambios en el fondo del vídeo.

El interior de la boca: como explica el Lisa Institute, los algoritmos de inteligencia artificial son incapaces de copiar con precisión la lengua, los dientes y el interior de la boca al hablar. Si nos fijamos en todos estos detalles, un minúsculo fallo en el interior de la boca puede demostrarnos que se trata de un video manipulado.

Por su parte, el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana de Chiapas también compartió una guía para detectar videos o imágenes creadas con IA. Los puntos clave son:

Preguntarse : ¿la imagen cuadra?: La IA puede generar imágenes de hechos que nunca sucedieron, o manipular fotos reales para alterar la narrativa del suceso

: ¿la imagen cuadra?: La IA puede generar imágenes de hechos que nunca sucedieron, o manipular fotos reales para alterar la narrativa del suceso Ojo al detalle : las imágenes falsas suelen tener inconsistencias en las sombras, la iluminación o los detalles de fondo que no cuadran con la realidad. Por ejemplo: los dedos casi nunca le quedan bien hechos a la IA

: las imágenes falsas suelen tener inconsistencias en las sombras, la iluminación o los detalles de fondo que no cuadran con la realidad. Por ejemplo: los dedos casi nunca le quedan bien hechos a la IA ¿Caras y ojos raros? : aunque la IA cada vez avanza más, puede haber pequeños errores en el parpadeo o la sincronización de los labios con el audio

: aunque la IA cada vez avanza más, puede haber pequeños errores en el parpadeo o la sincronización de los labios con el audio Usar la tecnología para identificar el mal uso de la IA: existen aplicaciones de verificación, las cuales pueden ayudar a detectar un video o imagen falsa

Herramientas para verificar contenido

Además de una búsqueda a la inversa, método en el que se utiliza una imagen, fragmento de video o una dirección URL, existen herramientas que se pueden utilizar para verificar la veracidad de algún contenido sospechoso, algunas de ellas son:

InVid

Deepware Scanner

FotoForensics

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