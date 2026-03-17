Revelan tiernas imágenes de Isaac del Toro llorando tras superar dura etapa en la Tirreno Adriático 2026

GENERANDO AUDIO...

El emotivo momento de Isaac del Toro en Tirreno Adriático 2026 | Foto: Getty Images

Isaac del Toro hizo historia el domingo 15 de marzo al ganar en la Tirreno-Adriático por primera vez en su carrera; el UAE Team Emirates XRG, en donde compite el mexicano, mostró un video en el que el ciclista de Ensenada, Baja California, se emociona hasta las lágrimas tras conquistar la Etapa 6, considerada como la jornada reina por Claro Sports.

El equipo, en donde también compite Tadej Pogacar, mostró escenas inéditas de la competencia desde el interior del equipo, mostrando el ambiente interno, incluyendo las indicaciones tácticas de los directores deportivos y la tensión en los momentos decisivos de cada etapa.

Ve a Isaac del Toro rompiendo en llanto en la Tirreno-Adriático 2026

En una de las escenas finales del video, aparece Isaac del Toro visiblemente emocionado después de cruzar la meta en Camerino, tras una jornada que definió buena parte del destino de la clasificación general.

La sexta etapa, de San Severino Marche a Camerino, es una de las jornadas más exigentes de la Tirreno-Adriático, pues es un recorrido montañoso en el que los favoritos atacaron en la subida para desestabilizar al líder de la competencia.

El sábado 14 de marzo, ciclistas como Giulio Pellizzari y Giulio Ciccone lanzaron ofensivas en los kilómetros finales, obligando al “Torito” a responder constantemente para proteger su liderato general.

A pesar del desgaste, el corredor del UAE Team Emirates se mantuvo siempre entre los primeros del grupo gracias a la administración del esfuerzo en momentos claves, aguantando los distintos ataques de Matteo Jorgenson.

En los últimos metros de la subida final hacia Camerino, Pellizzari intentó quedarse con la etapa con un ataque tardío, según la crónica de Claro Sports; sin embargo, Isaac del Toro cambió de ritmo y cruzó la meta con un tiempo de 04:46:50.

cambio de ritmo en los metros finales para superar al italiano y cruzar primero la línea con un tiempo de 4:46:50, permitiéndole al mexicano tener una ventaja de 42 segundos sobre Pellizzari y encaminar su conquista del título.

Un título histórico para Isaac del Toro

Un día después de las lágrimas de Isaac del Toro, el mexicano luchó en la etapa final para defender su ventaja, resolviendo el triunfo definitivo con un sprint masivo ganado por Jonathan Milan, mientras el ensenadense rodó dentro del pelotón de su equipo para asegurar el mailot azul definitivo.

El también apodado “Hijo de Ensenada” completó la carrera con un tiempo acumulado de 28:02:14, con lo que se coronó campeón de la Tirreno-Adriático 2026 con 40 segundos de ventaja sobre Matteo Jorgenson.

De esta manera, el joven ciclista mexicano se convirtió en el primer mexicano en ganar la prestigiosa carrera italiana, superando a Raúl Alcalá, quien terminó segundo en 1992.

¿Cuándo es la próxima competencia del “Torito”?

La siguiente competencia de Isaac del Toro será la Milán-San Remo, que se disputará el 21 de marzo. La prueba italiana es uno de los monumentos del ciclismo y tendrá un recorrido de 298 kilómetros entre Pavia y Sanremo, según Claro Sports.

El mexicano compartirá equipo con figuras como Tadej Pogacar, en una prueba que suele definirse en los últimos momentos tras casi 300 kilómetros de recorrido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.