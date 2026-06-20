¡Revive el espíritu de la Naranja Mecánica! Países Bajos golea a Suecia en el Mundial 2026

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Países Bajos goleó 5-1 a Suecia con dobletes de Brian Brobbey y Crysencio Summerville, suficiente para alcanzar cuatro puntos en el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos golea a Suecia en el Mundial 2026 | Reuters

Países Bajos firmó una exhibición de autoridad al imponerse 5-1 sobre Suecia, este sábado 20 de junio, en la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026. El conjunto de Ronald Koeman tomó el control desde los primeros minutos y encontró ventajas rápidas gracias al doblete de Brian Brobbey, quien abrió el marcador al 12′ y amplió la diferencia al 38′. El dominio neerlandés se reflejó tanto en la posesión como en la capacidad para castigar los errores defensivos de su rival, situación que permitió aumentar la ventaja tras el descanso con las anotaciones de Cody Gakpo al 54′ y Crysencio Summerville al 68′.

Suecia generó ocasiones suficientes para competir por momentos, especialmente mediante Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Yasin Ayari, pero careció de contundencia frente al arco de Bart Verbruggen. El único premio para el equipo de Graham Potter llegó con el gol de Anthony Elanga al 73′, en un veloz contragolpe durante la segunda parte. Sin embargo, la reacción nunca puso en riesgo la victoria neerlandesa, que terminó de sellar la goleada con un nuevo tanto de Summerville al 89′, resultado que dejó a la Naranja Mecánica como líder provisional del Grupo F y a los Vikingos Amarillos con escaso margen de error para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Para más información da click en el siguiente enlace.

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