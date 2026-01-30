Robin van Persie ve a su hijo lesionarse en juego de Europa League y lo consuela: conmovedor video

GENERANDO AUDIO...

DT vio a su hijo lesionarse. Foto: AFP

Robin van Persie fue noticia a nivel mundial, el director técnico de Feyenoord vio lesionarse a su hijo Shaqueel van Persie en el juego de Europa League que se disputó ante Real Betis, el cual terminó ganando 2-1 el cuadro español la noche del jueves 29 de enero de 2026, y lo consoló para afrontar terrible momento.

Sin embargo, lo relevante trascendió por parte del neerlandés y exselecionado por su país, pues cuando vio a Shaqueel caer al campo por una grave lesión en la rodilla, se acercó para darle su apoyo.

El joven futbolista cayó en el tramo final de partido ante su lesión, lo cual ameritó la entrada del personal médico. Luego de valorarlo, lo subieron a una camilla para sacarlo del campo de juego del estadio La Cartuja, en Sevilla.

Conmovedor video de Robin van Persie y su hijo

El DT vio a su hijo lesionarse y cuando el cuerpo de asistencia lo tenía a un lado de la banda, el neerlandés pidió que lo bajaran un momento para poder hablarle, lo cual sucedió.

Robin le habló a Shaqueel, lo consoló, le tomó del hombro y le externó sus mejores deseos, todo en el calor del momento y que seguramente se amplió al término del encuentro.

Este acercamiento de padre a hijo se volvió viral en el mundo de las redes sociales, donde la gran mayoría aplaudió el gesto que tuvo Robin, quien olvidó por unos segundos su puesto de director técnico, pues no pudo dejar de lado el hecho de que su hijo estaba pasando un mal momento y sintió que necesitaba mostrarle su afecto.

Betis vs. Feyenoord

El partido Betis vs. Feyenoord lo ganó el equipo español por marcador de 2-1, gracias a los goles de Antony al minuto 17 y Abde Ezzalzouli al 32. Mientras que por la visita descontó Casper Tengstedt al 77.

