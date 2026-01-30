El equipo Cadillac Fórmula 1 da la bienvenida a las marcas Telcel, Infinitum y Claro

GENERANDO AUDIO...

El equipo operará desde Fishers, Charlotte y Silverstone | Foto: Especial

El equipo Cadillac Fórmula 1 anunció este viernes una alianza con América Móvil y sus marcas Telcel, Infinitum y Claro, de cara a su temporada debut en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2026.

América Móvil es el principal proveedor de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina, excluyendo China e India, es la empresa más grande del mundo en términos de suscriptores móviles y líneas de acceso totales.

A través del despliegue de su plataforma de comunicaciones ofrece a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones avanzadas de comunicación en 22 países de América Latina, Europa Central y Europa del Este.

Como parte de esta alianza, las marcas Telcel, Infinitum y Claro de América Móvil tendrán presencia en los activos del equipo, tanto en el paddock como en pista, con lo que se consolidará aún más su presencia en la Fórmula 1®, así como su exitosa trayectoria en el automovilismo, respaldando a múltiples pilotos y escuderías de F1® a lo largo de los años.

Un proyecto global con base en tres sedes

El equipo Cadillac Formula 1 operará desde tres centros clave del automovilismo: Fishers, Indiana; Charlotte, Carolina del Norte; y Silverstone, Reino Unido.

“Combinando la ingeniería estadounidense con la experiencia europea en competencias de alto nivel”, destacó en un comunicado.

Checo Pérez y Valtteri Bottas, líderes del equipo Cadillac Formula 1®

El equipo estará liderado por dos pilotos Valtteri Bottas, ganador de 10 Grandes Premios, y el mexicano Sergio “Checo” Pérez, ganador de seis Grandes Premios.

“Checo y Valtteri aportan una combinación de experiencia, liderazgo e inteligencia técnica, posicionando al equipo para una entrada sólida y competitiva en la categoría más prestigiosa del automovilismo mundial”, resaltó el equipo Cadillac Formula 1®.

En conjunto, ambos pilotos suman más de 500 largadas en Grandes Premios, más de 100 podios y una profunda experiencia en desarrollo, así como desempeñarán un papel fundamental en la construcción de las bases competitivas del equipo desde el primer día, resaltó la organización.

América Móvil destaca la apuesta tecnológica y deportiva

Marcela Velasco Cámara, directora de Mercadotecnia de América Móvil, comentó:

“La Fórmula 1 representa la cúspide de la ingeniería, la innovación y la precisión a escala global. Cuando Sergio Pérez se unió al equipo Cadillac Formula 1, reconocimos la magnitud de su ambición y fue natural para nosotros formar parte de ese camino. Nuestra alianza con Cadillac Formula 1 refleja la visión de América Móvil de impulsar plataformas tecnológicas de clase mundial que conectan talento, velocidad e innovación con millones de personas. A través de marcas como Telcel, Infinitum y Claro, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico, el deporte de alto rendimiento y una base de aficionados cada vez más global, apasionada y exigente.”

Por su parte, Tyler Epp, Global Head of Commercial Strategy del equipo Cadillac Formula 1, añadió:

“Estamos encantados de dar la bienvenida a América Móvil al equipo Cadillac Formula 1 en un momento tan emocionante de nuestro recorrido. Nuestra ambición es ser un contribuyente relevante para el deporte, y contar con marcas con una larga y auténtica historia en la Fórmula 1 nos ayuda a conectar de manera genuina con los aficionados existentes, al mismo tiempo que alcanzamos nuevas audiencias en mercados emergentes.”

Respaldado por TWG Motorsports y General Motors, el equipo Cadillac Formula 1® trabaja en la construcción de su estructura deportiva, tecnológica y organizacional rumbo a su debut oficial en la temporada 2026.

La alianza con América Móvil, y sus marcas Telcel, Infinitum y Claro, marca un paso más en el armado del proyecto, que busca combinar ingeniería, tecnología y visibilidad global desde su primer año en la máxima categoría.

