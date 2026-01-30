Playoffs de la Champions League 2026: fechas, partidos oficiales y dónde ver en vivo

GENERANDO AUDIO...

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2026 se realizó este viernes 30 de enero, con partidos interesantes, pero donde destacó el nuevo cruce entre Benfica y Real Madrid, quienes jugaron esta semana y donde las “Águilas” se llevaron la victoria con un gol agónico de su portero Anatoliy Trubin.

Esta fase reúne a los 24 mejores clubes europeos, pero donde los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final (en este caso Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City).

Los equipos que terminaron entre los sitios 9º y 24º puesto disputarán los playoffs eliminatorios, y los ganadores podrán acceder a los octavos de final.

¿Cuáles son los partidos de playoffs de la Champions League 2026?

En total son ocho partidos de playoffs de la Champions League 2026. Las eliminatorias se jugarán los días 17/18 y 24/25 de febrero:

Benfica vs. Real Madrid

Bodø/Glimt vs. Inter

Monaco vs. Paris﻿

Qarabağ vs. Newcastle﻿

﻿Galatasaray vs. Juventus﻿

Club Brugge vs. Atlético de Madrid﻿﻿

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Leverkusen﻿

¿Dónde y cómo ver en vivo desde México la Champions League?

Normalmente, las cadenas de transmisión de FOX, FOX One, TNT Sports y HBO Max, son las emisoras de los partidos de la máxima competición en Europa, por lo que habrá que esperar días antes de los playoffs de la Champions League 2026 para saber quiénes pasarán determinados encuentros.

Fechas claves de las eliminatorias de la Champions League 2026

Play-offs eliminatorios : 17/18 y 24/25 de febrero de 2026.

: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026. Sorteo de octavos, cuartos y semifinales : 27 de febrero de 2026.

: 27 de febrero de 2026. Octavos de final : 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026. Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026.

: 7/8 y 14/15 de abril de 2026. Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026. Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest).

