Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: fechas y cómo ver al mexicano
El Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 reunirá a los mejores ciclistas de ruta del 20 al 27 de septiembre, donde buscarán ser los nuevos campeones del mundo en 13 pruebas.
El gran ausente en esta ocasión es Tadej Pogačar, quien terminó su temporada tras sufrir una caída en La Vuelta a España. Sin embargo, su compañero en UAE, el mexicano Isaac del Toro, es uno de los nombres sobresalientes para esta edición.
En la rama varonil, algunos de los favoritos son el belga Remco Evenepoel, quien fue doble campeón olímpico en París 2024, así como Mathieu van der Poel, campeón del mundo en línea en 2023.
Por eso, aquí en Unotv.com te daremos los detalles sobre quiénes conforman el equipo mexicano liderado por Del Toro, así como las fechas y dónde poder verlo.
México en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026
La Unión Ciclista de México ha dado a conocer quiénes serán los atletas del combinado nacional comandados por Isaac del Toro.
Élite masculina
- Isaac del Toro
- Eder Frayre
- Edgar Cadena
- Ulises Castillo
- Antonio Escárcega
- Carlos García
- Tomás Aguirre
Élite femenina
- Romina Hinojosa
- Sara Röel
- Andrea Fregoso
- Yareli Salazar
Calendario y dónde ver el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026
Las fechas de las actividades podrían variar por diversos factores, pero al momento el calendario de las competiciones es:
Domingo, 20 de septiembre
- Contrarreloj élite femenina individual
- Contrarreloj élite masculina individual
Lunes, 21 de septiembre
- Contrarreloj Sub-23 femenina individual
- Contrarreloj Sub-23 masculina individual
Martes, 22 de septiembre
- Contrarreloj por equipos relevo mixto
- Contrarreloj júnior masculina
- Contrarreloj júnior femenina
Jueves, 24 de septiembre
- Carrera Sub-23 femenina
- Carrera júnior masculina
Viernes, 25 de septiembre
- Carrera Sub-23 masculina
- Carrera júnior femenina
Sábado, 26 de septiembre
- Carrera élite femenina
Domingo, 27 de septiembre
- Carrera élite masculina
Para poder disfrutar del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 podrás hacerlo a través de las señales oficiales que cuenten con los derechos. Cabe señalar que en las pruebas previas de Canadá, Claro Sports llevó la actividad de Del Toro en vivo para México.
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