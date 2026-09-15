Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: fechas y cómo ver al mexicano

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro llega al Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 Foto: AFP

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 reunirá a los mejores ciclistas de ruta del 20 al 27 de septiembre, donde buscarán ser los nuevos campeones del mundo en 13 pruebas.

El gran ausente en esta ocasión es Tadej Pogačar, quien terminó su temporada tras sufrir una caída en La Vuelta a España. Sin embargo, su compañero en UAE, el mexicano Isaac del Toro, es uno de los nombres sobresalientes para esta edición.

En la rama varonil, algunos de los favoritos son el belga Remco Evenepoel, quien fue doble campeón olímpico en París 2024, así como Mathieu van der Poel, campeón del mundo en línea en 2023.

Por eso, aquí en Unotv.com te daremos los detalles sobre quiénes conforman el equipo mexicano liderado por Del Toro, así como las fechas y dónde poder verlo.

México en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

La Unión Ciclista de México ha dado a conocer quiénes serán los atletas del combinado nacional comandados por Isaac del Toro.

Élite masculina

Isaac del Toro

Eder Frayre

Edgar Cadena

Ulises Castillo

Antonio Escárcega

Carlos García

Tomás Aguirre

Élite femenina

Romina Hinojosa

Sara Röel

Andrea Fregoso

Yareli Salazar

Calendario y dónde ver el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026

Las fechas de las actividades podrían variar por diversos factores, pero al momento el calendario de las competiciones es:

Domingo, 20 de septiembre

Contrarreloj élite femenina individual

Contrarreloj élite masculina individual

Lunes, 21 de septiembre

Contrarreloj Sub-23 femenina individual

Contrarreloj Sub-23 masculina individual

Martes, 22 de septiembre

Contrarreloj por equipos relevo mixto

Contrarreloj júnior masculina

Contrarreloj júnior femenina

Jueves, 24 de septiembre

Carrera Sub-23 femenina

Carrera júnior masculina

Viernes, 25 de septiembre

Carrera Sub-23 masculina

Carrera júnior femenina

Sábado, 26 de septiembre

Carrera élite femenina

Domingo, 27 de septiembre

Carrera élite masculina

Para poder disfrutar del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 podrás hacerlo a través de las señales oficiales que cuenten con los derechos. Cabe señalar que en las pruebas previas de Canadá, Claro Sports llevó la actividad de Del Toro en vivo para México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.