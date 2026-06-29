Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, es acusado de violación: FIFA rompe el silencio

GENERANDO AUDIO...

Ryan Mendes, jugador de Cabo Verde, en el ojo del huracán | Foto: Reuters

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde que disputa el Mundial de 2026, es objeto de una denuncia por violación en Nueva Zelanda presentada por una mujer brasileña, según retomaron medios internacionales incluyendo la agencia de noticias AFP.

La selección africana se enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final de la justa mundialista este viernes 3 de julio; hasta el momento, la Federación Caboverdiana de Futbol no ha emitido declaraciones al respecto de la situación de su jugador.

¿Qué se sabe de la denuncia contra Ryan Mendes?

La denuncia contra Ryan Mendes proviene de una ciudadana brasileña, contratada por la federación neozelandesa para ejercer de intérprete, quien acusa al jugador de haber entrado por la fuerza en su habitación y, posteriormente, golpearla y violarla.

Los hechos habrían tenido lugar el pasado 27 de marzo en un hotel de Auckland, donde se alojaba la Selección de Cabo Verde durante los partidos amistosos rumbo al Mundial de 2026, según el medio brasileño O Globo.

Un mes más tarde, la presunta víctima envió notificaciones a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA para solicitar la exclusión del jugador del Mundial; sin embargo, ninguna de las dos instancias habría respondido, según el portal brasileño.

Por su parte, la policía local de Auckland abrió una investigación el pasado 10 de abril, aunque no se ha llegado a resoluciones al respecto del caso.

¿Qué han dicho la FIFA y Cabo Verde?

La Federación Caboverdiana de Futbol no ha emitido declaraciones en sus canales oficiales. Asimismo, AFP consultó a las autoridades de la organización, quienes se negaron a hacer comentarios sobre Ryan Mendes.

La FIFA, a la que también consultó AFP, tampoco ha hecho comentarios, pero precisó que está “en contacto con las autoridades neozelandesas“.

“Por regla general (…) los órganos judiciales independientes no hacen comentarios sobre las acusaciones que puedan o no haber recibido, ni sobre la posible existencia de investigaciones en curso relativas a los casos denunciados”. FIFA

Hasta el momento, no se ha informado si se aplicarán medidas preventivas contra Ryan Mendes o si se le permitirá jugar los dieciseisavos de final contra Argentina el próximo viernes.

Cabo Verde afrontará un juego de eliminación directa contra Argentina

Cabo Verde superó la fase de grupos y calificó como sublíder del Grupo H tras hilar tres empates contra España, Uruguay y Arabia Saudita.

Debido a los fracasos de Uruguay y Arabia, la debutante selección africana se calificó por primera vez a una ronda de eliminación directa en un Mundial.

Fecha y hora de Argentina vs Cabo Verde ¿Cuándo? Martes 15 de octubre de 2024

Martes 15 de octubre de 2024 ¿A qué hora? Por confirmar

Por confirmar ¿En dónde? Estadio Akron El siguiente rival de Cabo Verde es Argentina, actual campeona del mundo y candidata a obtener el bicampeonato tras obtener tres triunfos consecutivos en fase de grupos. ¿Quién es Ryan Mendes?

Ryan Mendes, de 36 años, es el jugador con más partidos internacionales (99) de los Tiburones Azules y el máximo goleador de la historia de Cabo Verde (22 goles).

El extremo del Igdir FK de Turquía, que comenzó su carrera en Le Havre de Francia, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con su equipo, que logró una clasificación histórica para los dieciseisavos de final.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.