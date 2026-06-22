Dónde está Cabo Verde, país que vuelve a sorprender en Mundial

| 19:18 | Rosalba Espejel | Uno TV
Dónde está Cabo Verde, país que sorprende en Mundial
Cabo Verde sorprende en el Mundial. Foto: AFP

Cabo Verde volvió a captar la atención en la Copa Mundial luego de empatar 2-2 con Uruguay, uno de los favoritos del Grupo H. Antes, ya había dado la sorpresa al igualar 0-0 frente a España, resultados que lo mantienen como una de las revelaciones del torneo.

Su inesperado desempeño ha despertado curiosidad sobre su ubicación, historia y crecimiento en el futbol internacional.

¿Dónde está Cabo Verde?

Cabo Verde es un archipiélago formado por 10 islas volcánicas ubicado en el océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África.

Su capital es Praia, situada en la isla de Santiago. El país tiene una superficie cercana a los 4 mil kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 600 mil habitantes, lo que lo convierte en una de las naciones más pequeñas que participan en el Mundial.

El idioma oficial es el portugués, debido a que fue colonia de Portugal hasta obtener su independencia en 1975.

El crecimiento de Cabo Verde en el futbol

Aunque nunca había sido considerado una potencia futbolística, Cabo Verde ha mostrado un crecimiento constante durante la última década.

La mayoría de sus futbolistas militan en ligas de Portugal, Francia, España y otros países europeos, aprovechando los vínculos históricos y culturales con Portugal.

Su clasificación al Mundial ya era considerada un logro histórico, pero sus actuaciones ante selecciones como España y Uruguay han incrementado el interés internacional por el equipo africano.

Empate que sacude el Grupo H

El empate 2-2 frente a Uruguay volvió a demostrar que Cabo Verde puede competir contra selecciones de mayor tradición. Días antes, había conseguido un empate sin goles frente a España, resultados que lo colocan como uno de los equipos sorpresa del torneo.

Con estos resultados, el conjunto africano mantiene vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda y se ha ganado el reconocimiento de aficionados y especialistas.

“Cuidado con Cabo Verde”

Las sorpresas de Cabo Verde en el Mundial no pasaron desapercibidas en redes sociales.

Tras sus inesperados empates ante España y Uruguay, miles de aficionados, especialmente mexicanos, reaccionaron con memes y bromas, advirtiendo en tono humorístico: “Cuidado con Cabo Verde”.

Las publicaciones destacan cómo la selección africana ha dejado de ser considerada una rival menor y ahora es vista como uno de los equipos revelación del torneo.

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