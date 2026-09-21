Salomón Rondón se viste de héroe y evita la derrota de Pachuca con doblete ante Tijuana

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Salomón Rondón se viste de héroe en el empate de Pachuca y Tijuana | Imago7

Pachuca rescató un empate 2-2 ante Tijuana en el Estadio Hidalgo, después de verse dos goles abajo al término del primer tiempo. Gilberto Mora abrió el marcador al minuto 17 desde el punto penal y Alejandro Gómez amplió la ventaja de Xolos al 42’ con un disparo de larga distancia, pero los Tuzos reaccionaron tras el descanso de la mano de Salomón Rondón, quien recortó distancias con un cabezazo al 55’. El conjunto hidalguense intensificó su ataque y estrelló tres remates en los postes antes de encontrar el premio en el cierre. Rondón apareció nuevamente al minuto 90 para rematar dentro del área un pase de cabeza de Sergio Barreto y firmar el 2-2, con el que Pachuca evitó la derrota en la jornada 9 del Apertura 2026.

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