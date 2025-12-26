Así celebraron deportistas la Navidad 2025; imágenes que trascendieron en redes

GENERANDO AUDIO...

Deportistas celebraron la Navidad 2025. Foto: Getty

México y extranjeros, varios deportistas celebraron la Navidad 2025 y para ello dieron una pequeña muestra a través de sus redes sociales. Desde Paola Longoria, hasta Neymar, son algunas de las celebridades deportivas que destacaron con su contenido.

Imágenes con el clásico árbol de Navidad, o con sus familias, fueron parte del contenido que se pudo ver en plataformas como Instagram, la cual fue utilizada por varias estrellas del deportivo, o relacionadas con él.

Deportistas en Navidad 2025

Paola Longoria

La raquetbolista profesional mexicana publicó su festejo con su árbol de Navidad, el cual destacó por un tono azul gélido, muy típico por temporada, así como una infinidad de obsequios.

Neymar

El astro brasileño posó junto a su pareja y sus dos hijas, todos con una sonrisa de oreja a oreja. El color de los atuendos fue entre dorados y arena, combinando para las fotografías del recuerdo.

Usain Bolt

El hombre más veloz de Jamaica posó con sus tres hijos y su pareja, todos con el mismo modelo de pijama, y detrás de ellos el árbol de Navidad.

Orbelín Pineda

El “maguito” fue otro de los deportistas que celebraron la Navidad 2025. En su publicación, él sale en el centro mientras sus hijos le dan un cálido beso en las mejillas, al tiempo que su esposa le brinda un gran abrazo.

Antonela Roccuzzo

La esposa de Lionel Messi, sale con el astro argentino en una fotografía que sirve para dar a conocer parte de los festejos por las fiestas decembrinas. También compartió el comedor y aspectos que rodearon su festejo navideño.

El deporte vivió una fecha especial este 25 de diciembre, y no solo por los momentos en familia, sino por los eventos destacados para conmemorar la fecha, con partidos de NFL y NBA que fueron parte de lo que miles de aficionados pudieron presenciar.

