Muere John Robertson, campeón de Champions con Nottingham Forest

John Robertson, referente del Nottingham Forest y Escocia. Foto: Getty

John Robertson, exfutbolista del Nottingham Forest y seleccionado por su país, Escocia, murió este jueves a los 72 años. A él se le reconoce como uno de los mejores jugadores de la historia del club inglés, por lograr el campeonato en dos ocasiones en la Champions League.

Como internacional, el delantero disputó 28 partidos con Escocia durante cinco años de carrera internacional en los que jugó los Mundiales de 1978 y 1982. Su entrenador en el Forest, Brian Clough, le puso el apodo de ‘Picaso del fútbol’.

¿De qué murió John Robertson?

Por el momento se desconoce la causa exacta por la cual falleció John Robertson, tampoco se sabe si estuvo luchando recientemente contra alguna enfermedad.

El equipo de City Ground, donde empezó y terminó su carrera, anunció con “el corazón roto” la muerte de su “querido amigo y leyenda”. Nacido en Viewpark, el futbolista escocés llegó al Forest en 1970 y fue dos veces campeón de Europa (1979 y 80).

Su nombre con letras de oro en la Champions

John Robertson fue quien dio la asistencia a Trevor Francis para el 1-0 contra el Malmö en Múnich con el que el club de Nottingham se proclamó por primera vez en su historia campeón de la Copa de Europa. Un año después, fue el propio Robertson quien marcó el 1-0 de la final contra el Hamburgo en el Santiago Bernabéu.

Datos con Escocia

Con la selección de fútbol de Escocia, disputó 28 partidos internacionales y anotó solo ocho goles. Incluso participó con la selección escocesa, en 2 ediciones de la Copa Mundial. La primera fue en la edición de Argentina 1978 y la segunda fue en España 1982. donde su equipo quedó eliminado en la primera fase de ambos mundiales.

