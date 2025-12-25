Checo Pérez comparte emotivo mensaje para celebrar la Navidad: “Dios los bendiga siempre”

GENERANDO AUDIO...

Aprovechó la fecha para pedir bendiciones para sus fans. Foto: Getty Images/Archivo

Sergio “Checo” Pérez compartió un emotivo mensaje durante esta mañana de Navidad a través de su cuenta de X.

En las palabras que dedicó para conmemorar la fecha, el piloto de Cadillac, escudería debutante de la Fórmula 1 (F1), recordó a las personas que, en estos días, viven momentos difíciles.

Finalmente, en su mensaje navideño, el tapatío pidió bendiciones para sus fans, así como que este día, Santa Claus les traiga muchos regalos.

“Les deseo una muy feliz Navidad a todos. Y quiero pedir en especial por todos aquellos que van a pasar una Navidad difícil, que Dios les traiga mucha paz. Dios los bendiga siempre y que Santa les traiga muchos regalos a todos” Sergio “Checo” Pérez

Checo Pérez y su regreso a la F1

Cabe recordar que, tras un breve descanso, Checo volverá a correr en la F1 junto a Valtteri Bottas en la temporada 2026 como los pilotos de Cadillac.

El mexicano lucirá el número 11, luego de que se diera a conocer la lista oficial de inscritos y dorsales para la próxima campaña. Además, el nombre del piloto mexicano aparece confirmado como el titular de la escudería.

Será el próximo 8 de febrero de 2026, el día del Super Bowl LX, cuando Cadillac presente el monoplaza con el que Pérez y Bottas correrán.

Hasta el momento, se conocen pocos detalles de la identidad visual de la nueva escudería; sin embargo, el piloto mexicano adelantó en octubre de este año que el casco será negro.

