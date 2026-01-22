Shocker protagoniza nuevo incidente: termina con la mano ensangrentada tras presunta discusión con su esposa

GENERANDO AUDIO...

Shocker aparece con la mano ensangrentada. Foto: Cuartoscuro

El luchador profesional Shocker, cuyo nombre real es José Luis Soria Reyna, volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que se reportara un incidente ocurrido en su domicilio, misma que le dejó la mano ensangrentada; todo derivó en la intervención de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, el hecho ocurrió durante la noche del miércoles 21 de enero en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el luchador habría sostenido una discusión con su esposa que se salió de control.

Según el reporte, la discusión entre Shocker y su esposa se tornó más agresiva, lo que provocó la movilización de paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas que originaron el altercado.

Las autoridades acudieron al lugar para atender la situación y verificar el estado de las personas involucradas, luego de que se reportara que el luchador presentaba una lesión visible.

¿Por qué Shocker resultó lesionado?

Carlos Jiménez informó que, durante la discusión, Shocker presuntamente golpeó un espejo dentro de su vivienda, lo que le provocó una herida en una de sus manos. Como consecuencia, el luchador terminó con la mano ensangrentada y requirió atención médica en el sitio.

En las imágenes difundidas por el periodista se observa a Shocker sentado al exterior del domicilio, con la mano lesionada, primero ensangrentada y posteriormente vendada, mientras es atendido por paramédicos. También se aprecian restos de vidrio, lo que refuerza la versión de que el daño se produjo tras romper el espejo.

Pese a la lesión, el luchador se negó a ser trasladado a un hospital, por lo que únicamente recibió atención médica en el lugar. Hasta ahora, no se ha informado sobre acciones legales derivadas del incidente ni sobre su estado de salud posterior.

“Discute Shocker con su esposa, golpea un espejo… y acaba con la mano lesionada. Así terminó anoche el luchador José Soria Reyna. Peleó en su casa de la alcaldía Cuauhtémoc, y reventó un espejo. Paramédicos y agentes de la SSC de la CDMX llegaron a ayudarlo, se negó a ir a un hospital”, señaló Carlos Jiménez en su reporte.

¿Qué le pasó a Shocker en la cara?

Este episodio ocurre en un contexto donde la salud del luchador ha sido tema recurrente. En 2017, Shocker sufrió una lesión en la mandíbula durante una lucha frente a Diamante Azul, la cual marcó un antes y un después en su carrera profesional.

El golpe en el ring derivó en complicaciones maxilofaciales que, con el paso del tiempo, requirieron tratamientos médicos especializados, incluidos implantes bucales. De acuerdo con la información que el propio luchador ha compartido en distintas ocasiones, estos procedimientos provocaron un debilitamiento del hueso de la mandíbula, lo que agravó los problemas en su quijada.

Desde entonces, Shocker ha hablado abiertamente sobre las secuelas físicas que le dejó aquella lesión y cómo han impactado en su estado de salud.

Otras polémicas de Shocker

En los últimos años, el nombre de Shocker ha estado ligado a diversos incidentes fuera del ámbito deportivo. En 2023, fue señalado por una presunta agresión a fans que se le acercaron para pedirle una fotografía, versión que posteriormente negó públicamente.

En 2024, volvió a ser noticia tras ser detenido luego de un incidente en un hotel, donde fue señalado por presuntamente causar daños en la propiedad al negarse a abandonar una habitación, situación que derivó en la intervención de las autoridades.

@agenda.mediatica #ÚltimaHora | 🔴 POR LIBIDINOSO Y MALA COPA CAPTURAN AL POPULAR LUCHADOR “SHOCKER” EN HOTEL DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE OAXACA El #milporcientoguapo y conocido luchador de la #AAA José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como #Shocker fue capturado por la policía de #Oaxaca mientras disfrutaba una tarde de hotel con un grupo de damas de compañía. Todo indica que el #luchador se encontraba al interior del hotel La Soledad, localizado sobre la calle de Trujano, cerca de la Central de Abastos, lugar en donde fue reportado luego de provocar desastres en el inmueble. Al parecer también además de estar disfrutando la compañía de las señoritas, había consumido algunas píldoras que le provocaron el feroz comportamiento. Finalmente, tras la denuncia, la policía logró sacarlo semidesnudo del inmueble y subirlo a una patrulla, para ser llevado ante la autoridad y deslindarle responsabilidades, dejando con pendiente a sus acompañantes, quienes al parecer aún no concluían su servicio. Redacción: Alberto de la O #ciudaddeméxico #noticias #agendamediática1 #AgendaMediática | 💻 Más información: https://agendamediatica.com.mx ♬ Sad song by piano and violin(886018) – NOVA

Además, en 2022, el luchador fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras ser señalado por alterar el orden público y causar daños a vehículos estacionados en la vía pública.

A estos episodios se suma su ingreso a la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez, donde buscó atención para problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Hasta el momento, Shocker no ha emitido una postura oficial sobre el más reciente incidente ocurrido en su domicilio.

