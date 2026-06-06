Simone Biles revela que atravesó una “aterradora” emergencia médica

GENERANDO AUDIO...

Simone Biles revela una emergencia médica. Foto: AFP

La superestrella de la gimnasia artística, Simone Biles, encendió las alarmas este fin de semana tras revelar que atravesó una reciente emergencia médica que calificó como una de las experiencias más aterradoras de su vida.

A través de una historia de Instagram, la deportista compartió una imagen en la que aparece una de sus muñecas con varias pulseras de hospital, junto a un mensaje en el que abrió una ventana a su estado de salud.

“No soy de las que suele compartir cosas como esta porque valoro la privacidad en la época actual, pero casi morir no estaba en mis planes esta semana”, escribió la atleta estadounidense.

Biles, de 29 años, no ofreció detalles sobre la naturaleza del incidente, aunque aseguró que pasó varios días en reposo. “Esta fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, si no la más aterradora (…) He estado en cama descansando esta semana”, añadió, sin precisar más información y prometiendo que en algún momento explicará lo ocurrido.

La gimnasta es una de las figuras más dominantes en la historia de su disciplina, con siete medallas de oro olímpicas en su palmarés.

Tres de esos títulos los consiguió en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde protagonizó un esperado regreso tras su pausa por motivos de salud mental.

En 2021, durante los Juegos Olímpicos de Tokio, Biles se retiró de varias pruebas tras sufrir los llamados “twisties”, un bloqueo mental que afecta la percepción espacial y puede poner en riesgo a los gimnastas durante sus ejecuciones.

Por ahora, la campeona olímpica no ha dado más detalles sobre su estado, pero su mensaje ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad deportiva internacional.