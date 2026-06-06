Tim Payne supera a la población de Nueva Zelanda en seguidores de Instagram

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Tim Payne llegó a 5 millones de seguidores. Foto: AFP

Tim Payne vive uno de los episodios más inesperados de su carrera rumbo al Mundial 2026, el defensor de Nueva Zelanda ha causado revuelo internacional tras superar los 5.2 millones de seguidores en Instagram, una cifra que incluso rebasa la población estimada de su país.

Lo más sorprendente es que apenas días antes contaba con menos de 5 mil seguidores en la plataforma, convirtiéndose en un fenómeno viral en cuestión de horas.

El crecimiento repentino del futbolista del Wellington Phoenix comenzó después de una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”. La iniciativa buscaba convertir al que consideraba el jugador menos conocido de la Copa del Mundo en una sensación de internet.

La estrategia se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente en América Latina, donde usuarios de países como Argentina, México y varias naciones de Centroamérica comenzaron a seguir masivamente al defensa neozelandés.

En pocos días, el nombre de Tim Payne pasó de ser prácticamente desconocido fuera del entorno del fútbol oceánico a convertirse en tendencia global. Su cuenta de Instagram creció de manera exponencial, alcanzando millones de seguidores y colocándolo en el centro de una historia poco común en la antesala de una Copa del Mundo.

Ante el inesperado fenómeno, Payne compartió un video de agradecimiento en sus redes sociales, donde mostró su sorpresa por la magnitud del crecimiento.

“¡Hola a todos! ¡Qué semana! De no tener nada planeado a tener millones de seguidores. ¡Eso es más que la población de Nueva Zelanda!”, expresó el futbolista, visiblemente impactado por la situación.

El defensor también aprovechó el momento para dirigirse a sus nuevos seguidores, en especial a los de habla hispana, quienes fueron clave en la viralización de su historia. “Solo quiero decir un gran ‘muchas gracias’ a todos y quiero hacerles saber que quiero intentar devolverles ese favor, quiero intentar y compartir el amor”, comentó en un mensaje donde combinó español e inglés.

A pesar de la repentina fama en redes sociales, Payne dejó claro que su prioridad continúa siendo el fútbol, el jugador aseguró que el impacto digital es difícil de gestionar debido a la cantidad de mensajes que recibe, pero enfatizó que su enfoque principal está en su desempeño con la selección de Nueva Zelanda. “Obviamente, eso va a ser difícil porque hay millones de mensajes, pero mi equipo y yo haremos nuestro mayor esfuerzo. Pero mi principal objetivo tiene que ser el fútbol”, afirmó.

El zaguero también se mostró emocionado por la oportunidad de disputar el Mundial 2026 con los All Whites, destacando la importancia del torneo en su carrera profesional. “Tengo muchas ganas de que llegue este Mundial y voy a dar lo mejor, tanto para mí como para mi equipo. Y lo que de verdad quiero es que ustedes y, sobre todo, mi familia, estén orgullosos”, señaló.

Finalmente, Payne dedicó palabras especiales a los aficionados que impulsaron su crecimiento en redes sociales y reconoció el papel clave de Valen Scarsini en la viralización de su historia.

“Un agradecimiento muy especial a Valen Scarsini y a todo lo que hizo para que esto fuera posible. Sin él, nada de esto hubiera sucedido”, aseguró el futbolista, quien recientemente tuvo contacto con el creador de contenido durante la concentración de Nueva Zelanda en Florida.

Con este inesperado salto a la fama digital, Tim Payne se ha convertido en una de las historias más comentadas fuera de la cancha rumbo al Mundial 2026, combinando el fútbol con un fenómeno viral sin precedentes.

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