Los mejores comerciales por el Super Bowl 2026 con Sabrina Carpenter, Kendall Jenner y más

El Super Bowl es el momento cumbre para los aficionados de la NFL; sin embargo, también reúne al público en general para ver el show de medio tiempo y los comerciales que las marcas de todo el mundo sacan aprovechando que el partido podría tener más de 100 millones de espectadores, según la cadena estadounidense CBS.

Cabe destacar que publicar un anuncio de 30 segundos durante el “Supertazón” de este año costará hasta 10 millones de dólares (USD), de acuerdo con Bloomberg News. Por esta razón, algunas marcas han decidido sacar sus comerciales en el marco del “Superdomingo“.

Los mejores comerciales que se han estrenado rumbo al Super Bowl LX

Uno de los comerciales más sonados en la previa del Super Bowl LX es el de Kendall Jenner, integrante de la familia Kardashian, con la casa de apuestas Fanatics Sportsbook.

El pasado 27 de enero, el casino publicó su comercial especial por el “Superdomingo“, en el que la socialité hablaba de la llamada “Maldición de las Kardashian“, la cual dice que las exparejas de la famosa familia suelen tener mala suerte, incluyendo al basquetbolista Devin Booker.

El pasado 29 de enero, Pepsi lanzó su comercial del Super Bowl, que se convirtió en uno de los contenidos más virales de la semana por usar al icónico oso polar de Coca-Cola para promocionar su bebida.

En este anuncio publicitario, el osito se somete a una prueba a ciegas y elige la lata azul en lugar de la roja. Por esta razón, va con el psicólogo (interpretado por Taika Waititi) e, incluso, se parodia a la infidelidad ventilada en un concierto de Coldplay.

Este martes 3 de febrero, Pringles lanzó su spot para el Super Bowl XL con Sabrina Carpenter, una de las estrellas pop del momento, usando el lema “Once you pop, the pop don’t stop” (“Una vez que haces pop, el pop no para”).

El comercial de la marca de papas fritas se llama “Love at first bite” (“Amor a primera mordida”), en el que la cantante sale con “Pringleleo“, su novio hecho de papitas hasta que los fans se abalanzan contra él para comérselo.

La marca de cervezas Michelob Ultra también se unió a la ola de comerciales por el Super Bowl el pasado 28 de enero, con un anuncio protagonizado por los actores Lewis Pullman (“Thunderbolts*”) y Kurt Russell (“La Cosa del Otro Mundo”).

El personaje de Pullman siempre pierde en la carrerita de ski sobre nieve para ver quién paga las cervezas, hasta que se encuentra con el personaje de Russell, quien le enseña todos los secretos del éxito. Además, aparecen los atletas Chloe Kim y TJ Oshie.

Serena Williams, una de las tenistas más exitosas de la historia, ha causado polémica en los últimos meses desde que anunció que usa GLP-1, medicamento que promueve la pérdida de peso, para bajar 14 kilos.

La exdeportista se volvió embajadora de Ro, marca que comercializa este fármaco, y lanzó el primer comercial especial del Super Bowl de su historia con Williams en los reflectores.

Si de usar deportistas en los comerciales del Super Bowl se trata, Bud Light utilizó a Peyton Manning, ganador de dos anillos del Supertazón, para promocionar su marca de cerveza en una boda.

Además de la exestrella de los Broncos de Denver, el spot muestra al cantante Post Malone y al comediante Shane Gillis.

¿Qué comerciales y tráilers se estrenarán el 8 de febrero?

Algunas marcas han confirmado que lanzarán sus respectivos comerciales el mismo 8 de febrero, día del Super Bowl LX, incluyendo a la plataforma de creación de sitios web Squarespace, que tendrá como protagonista a Emma Stone.

La escudería Cadillac de la Fórmula 1 llegó a romper los esquemas, pues contrario al resto de equipos del “Gran Circo”, presentará el diseño de su monoplaza en un comercial especial por el Super Bowl.

Contrario al resto de marcas, el equipo automotriz anunció su decisión desde el pasado 3 de diciembre, por lo que el livery de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas se dará a conocer durante el “Super Domingo“.

Uno de los comerciales más esperados para el Super Bowl LX es el de la marca de bebidas electrolíticas en polvo Liquid I.V, el cual contará con la presencia de EJAE, estrella de “Las Guerreras K-Pop“.

La cantante, que se hizo famosa por el tema “Golden“, interpretará su propia versión de “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” de Phil Collins en el spot que se lanzará el 8 de febrero.

Cabe destacar que el Super Bowl también es el marco para el estreno de tráilers de películas, y aunque es difícil saber cuáles se estrenarán el domingo, esta misma semana han salido algunos spots de cintas.

Por ejemplo, 20th Century Studios liberó este 1 de febrero el avance oficial de “El Diablo viste a la moda 2”, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Por otro lado, también se dio a conocer el segundo avance oficial de “Michael”, la biopic de Michael Jackson protagonizada por Jaafar Jackson.

Los espectadores esperan ver los tráilers de películas como “Avengers: Doomsday” y “Spider-man: Brand New Day“; sin embargo, Disney no ha informado que se prepare algún lanzamiento para el 8 de febrero.

Los mejores comerciales que se han estrenado durante el Super Bowl

Los comerciales conmerativos por el Super Bowl se han vuelto una tradición entre las marcas estadounidenses y de todo el mundo. A lo largo de la historia, se han publicado spots que trascendieron.

En 2025, la marca de mayonesa Hellmann’s trajo a la actriz Meg Ryan para replicar la famosa escena del restaurante en “When Harry met Sally“, pegando de gritos y golpes subidos de tono hasta que aparece Sydney Sweeney y dice “Yo quiero lo mismo que ella”.

En 1993, Michael Jordan y Larry Bird, leyendas de la NBA, protagonizaron uno de los comerciales más célebres del Super Bowl, cuando ambas estrellas compitieron por quién se quedaba con una Big Mac de Mc’Donalds.

Dicho comercial se transmitió por partes, mostrando retos cada vez más insólitos para ver qué basquetbolista se quedaría con la hamburguesa.

En 2015, dos años después de que “Breaking Bad” terminara, Sorta Pharmacy aprovechó la popularidad de la serie para llevar a Walter White a una Farmacia.

Bryan Cranston se volvió a poner en la piel del químico que hacía metanfetaminas (con todo y su traje amarillo) y apareció en el medio tiempo del Super Bowl.

En 2026, la tradición de los comerciales por el Super Bowl continuará y los aficionados en general ya están expectantes por ver cuáles serán los spots publicitarios más destacados del “Súper Domingo“.

