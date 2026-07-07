“¡Te amamos!”: Julián Quiñones recibe inesperada ovación en pleno vuelo tras el Mundial 2026

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Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana. Foto: Reuters

Julián Quiñones recibió una ovación por aficionados que notaron su presencia durante un vuelo comercial tras su participación en el Mundial 2026.

El jugador convirtió en un histórico de la Selección Mexicana al marcar cuatro goles en la justa mundialista, colocándose como uno de los máximos artilleros nacionales en dicho torneo, del cual México quedó fuera tras perder en octavos contra Inglaterra.

Los aplausos a Quiñones durante un vuelo

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 terminó tras perder su partido con un marcador de 3 a 2, donde el propio Quiñones se hizo presente con el primer gol del equipo nacional.

Pero, a pesar de la eliminación, los aficionados aplaudieron la forma de jugar del cuadro tricolor, pero sobre todo el gran desempeño del delantero Julián Quiñones, quien marcó en cuatro ocasiones en la justa mundialista, convirtiéndose en uno de los mexicanos con más goles en dicho torneo.

Es por este motivo que, durante un vuelo, un hombre grabó cómo Quiñones comenzaba a desembarcar, cuando los aficionados que continuaban sentados comenzaron a darle mensajes de agradecimiento y de felicitación.

Frases como “Gracias, Quiñones” o “Te amamos, Quiñones” se hacían presentes mientras el jugador saludaba y seguía caminando.

Quiñones y su llegada a México

Julián Quiñones es un futbolista que nació en Magüí Payán, Colombia, un municipio que está ligado a la violencia, el conflicto armado y el narcotráfico, pero, para el delantero del Al-Qadisiyah, el deporte fue una opción al unirse al equipo Fútbol Paz.

A los 17 años viajó a México para incorporarse a las fuerzas básicas de Tigres, para posteriormente comenzar un recorrido por diversos equipos como Lobos BUAP, Atlas y América.

Los años en México lo llevaron a obtener la nacionalidad, por lo que terminó entrando en la lista de jugadores convocados, realizando un gran desempeño durante la edición del Mundial 2026.

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