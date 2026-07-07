Los mejores momentos de la épica remontada de Argentina: tres goles en 10 minutos para vencer a Egipto

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Argentina firma remontada ante Egipto. Foto: AFP

Argentina estuvo contra las cuerdas tras ir perdiendo 2-0, Messi falló un penal, pero reaccionó con una remontada épica en 10 minutos que culminó con un cabezazo de Enzo Fernández al 90+3 para sellar el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

La vigente campeona del mundo se negó a morir, cuando parecía que Egipto estaba a punto de firmar una de las mayores sorpresas en la historia de la justa mundialista, Argentina protagonizó una remontada inolvidable para imponerse 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y mantener vivo el sueño de defender el título.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue escenario de un partido que tuvo de todo, goles, un penal fallado por Lionel Messi, un arquero inspirado, emociones hasta el último segundo y un desenlace polémico pero que quedará grabado entre los encuentros más dramáticos del torneo.

Egipto se puso al frente

Egipto golpeó primero y silenció a la afición argentina, en una acción a balón parado, Yasser Ibrahim apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones a Emiliano “Dibu” Martínez. Los africanos confirmaban que no habían llegado por casualidad hasta los octavos de final y comenzaban a creer en la hazaña.

¡EGIPTO ABRIÓ EL MARCADOR!



Marwan Attia sorprendió al cuadro albiceleste con este cabezazo letal.



¿Remontará Argentina? pic.twitter.com/XZy35WOUhY — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Messi falló un penal

Argentina tuvo la oportunidad perfecta para responder cuando el árbitro señaló un penal a favor tras una infracción sobre Nicolás Tagliafico. Lionel Messi tomó el balón con la responsabilidad de igualar el marcador, pero Mostafa Shobeir adivinó el disparo y realizó una espectacular atajada que mantuvo con vida a Egipto y aumentó la tensión en el encuentro.

¡MESSI FALLA EL PENAL! ¡MOSTAFAD ATAJA!😱❎



¡Se le fue la oportunidad del empate a Argentina! ¡Le atajan penal a Messi! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/EJwZhjKDfF — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Con este penal fallado, Messi se convierte en el futbolista con más penales errados en un Mundial con cuatro, tan solo en esta edición lleva dos, ante Austria y ahora contra Egipto.

Mostafa Shobeir fue el héroe egipcio

El guardameta egipcio se convirtió en figura con varias intervenciones decisivas durante la primera mitad, además de parar el penal a Messi evitó opciones claras de gol.

Egipto parecía sentenciar con el 2-0

Lejos de conformarse con la ventaja, los “Faraones” aprovecharon los espacios que dejó Argentina y volvieron a golpear en un veloz contragolpe. Mohamed Salah comandó la transición ofensiva y el balón terminó en los pies de Mostafa Ziko, quien definió con sangre fría para colocar el 2-0 y dejar a la “Albiceleste” al borde de una eliminación que parecía inevitable.

¡GOOOOL DE EGIPTO!

¡JUGADA MAESTRA! ¡DOS A CERO!⚽🔥



¡Qué lectura de jugada! ¡Mostafa Ziko remata frente al arco!



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Argentina descontó en la recta final

Con el orgullo herido, el equipo de Lionel Scaloni adelantó líneas y comenzó a encerrar a Egipto en su propia área, la recompensa llegó cuando Messi envió un centro que encontró la cabeza de Cristian Romero, quien ganó por arriba para descontar y devolver la esperanza a los campeones del mundo.

¡GOOOOOL DE ARGENTINA! ¡ROMERO PONE EL 1-2!🇦🇷⚽



¡La Albiceleste aparece! ¡Cuti Romero le da esperanzas! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/tw87tt6Msf — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

El gol cambió por completo la dinámica del partido, Argentina recuperó la confianza, mientras Egipto empezó a sentir el desgaste físico de haber resistido durante gran parte del encuentro.

Messi apareció en un momento crucial

Apenas unos minutos después, el propio Messi apareció dentro del área para firmar el 2-2 con un potente remate, desatando la locura en las gradas de Atlanta y reivindicándose después del penal desperdiciado.

¡¡MESSI!!🔥🤩



El 🐐 le está dando el empate a Argentina🏆



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Se completó la remontada “albiceleste”

Cuando todo apuntaba al tiempo extra, llegó el momento decisivo, en el minuto 90+3, Argentina se quedó al frente tras un centro que llegó a Enzo Fernández, quien conectó un cabezazo imposible para Shobeir y enviar el balón al fondo de las redes.

¡Argentina lo gana en los últimos minutos!🔥



Gol de Enzo para poner el 3-2🔥🏆



Ojo con la reacción de la Prensa Argentina👀🤣#TodoElMundialPorViX y la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @VIX 🇲🇽🏆📲https://t.co/8yM1MLrzHX pic.twitter.com/HjBTRFDf6P — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

El estadio explotó en una celebración monumental mientras los jugadores argentinos corrían a abrazar al mediocampista y autor del gol que evitó el fracaso del campeón del mundo.

Messi pasó de villano por el penal fallado a héroe con un gol y una asistencia, Romero inició la reacción y Enzo Fernández escribió el capítulo final con un cabezazo que ya forma parte de la historia reciente de la “Albiceleste”.

¡ARGENTINA A CUARTOS DE FINAL! ¡REMONTARON DE MANERA ÉPICA!🇦🇷🔥 #ElMundialEsNuestro y la magia de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/ZK7PfkhTxz — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 7, 2026

Egipto termina su mejor participación en un Mundial

Del otro lado quedó un Egipto que rozó la hazaña, los “Faraones” firmaron un partido extraordinario, defendieron con orden, aprovecharon sus oportunidades y estuvieron a minutos de eliminar al vigente campeón.

Aunque el resultado fue cruel, la selección africana se marcha del Mundial con una actuación que confirmó su crecimiento, con esto marcan su mejor participación luego que en el pasado no pudieran pasar de la fase de grupos.

Argentina sobrevivió a una noche de pesadilla y ahora se instala en los cuartos de final después de una remontada que difícilmente será olvidada por los aficionados al futbol, ahora esperan al ganador del juego entre Suiza y Colombia.

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