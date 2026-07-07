Senadora paraguaya exige disculpas y amaga con demandar a Kylian Mbappé por violencia de género

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Celeste Amarilla contraataca en el caso con Kylian Mbappé | Foto: Reuters

Celeste Amarilla, senadora paraguaya, exigió al futbolista francés Kylian Mbappé que se disculpe y amagó con una demanda, luego de que el seleccionado galo le respondiera a una serie de comentarios racistas tras el partido entre Francia y Paraguay del pasado sábado en el Estadio Filadelfia de Estados Unidos (EE.UU.).

“Sus ataques constituyen violencia de género pura y dura contra una mujer política que alcanzó su posición a través del voto popular de su pueblo“, dijo este martes 7 de julio en conferencia de prensa.

En un primer momento, la legisladora sudamericana lanzó al futbolista: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés“. Por esta razón, el jugador de Real Madrid respondió diciendo que se trata de una “mujer despreciable e indigna de su cargo“.

Celeste Amarilla amenaza a Kylian Mbappé y exige una disculpa

La senadora Celeste Amarilla ofreció una conferencia de prensa este martes 7 de julio, en la que amagó con interponer una querella contra Kylian Mbappé por su mensaje del pasado lunes.

“Él tiene que retractarse conmigo, se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya, se está metiendo también con Paraguay (…) Claro que fui agraviada, y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé”. Celeste Amarilla

🇵🇾🇫🇷 | MUNDIAL 2026: Celeste Amarilla tras la controversia por sus declaraciones sobre Kylian Mbappé: “Vengo de una generación donde llamar a alguien ‘pequeño mierda negro’ era común.



Cuidado con los paraguayos. Metimos a Dinho tras las rejas por corrupción.



No me subestimes,… pic.twitter.com/O2EmtoCAix — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Amarilla también reconoció que, el pasado lunes, estuvo a punto de tomar medidas legales en contra el exjugador de Paris Saint Germain (PSG). “Todavía puedo hacerla, vamos a ver hasta dónde llega“, remató.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer que ninguno de los dos involucrados haya emprendido medidas en contra del otro.

Un repaso a la polémica entre Kylian Mbappé y Celeste Amarilla

Francia venció el pasado 5 de julio a su similar de Paraguay por marcador de 1-0 en los octavos de final del Mundial con solitario gol de Kylian Mbappé.

Al terminar el partido, el delantero abandonó la cancha sin darle la mano al portero paraguayo Orlando Gill, un gesto que provocó diversas reacciones en redes sociales.

Unas horas después del partido, la senadora Celeste Amarilla lanzó la publicación de X en la que emitió los comentarios de carácter racista contra el delantero de Real Madrid.

El mensaje ya no aparece en redes; sin embargo, posteriormente, publicó otro mensaje en el que volvió a referirse al atacante con descalificaciones relacionadas con su origen, además de asegurar que había jugado “nervioso” durante todo el partido.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…“, escribió.

Además, agregó: “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol“.

A través de su cuenta de X, el capitán de la selección francesa respondió a las publicaciones de Amarilla y aseguró que sus palabras no representan al pueblo paraguayo, que durante la Copa del Mundo destacó por su entrega dentro del terreno de juego.

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición”. Kylian Mbappé

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

“Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, añadió.

La comunidad internacional reprueba dichos de Celeste Amarilla

La French Football Federation se sumó al rechazo y calificó las expresiones de la senadora como “abyectas e inaceptables”.

“Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”, señaló el organismo en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la federación, Philippe Diallo, informó que presentarán una denuncia ante la fiscalía al considerar que las publicaciones pueden constituir un delito.

Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su respaldo a Mbappé y a la selección francesa frente a los ataques racistas y reveló que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, le envió un mensaje para condenar las declaraciones de la legisladora.

Además, el Gobierno de Paraguay difundió un comunicado en el que “deplora y rechaza” las expresiones de Celeste Amarilla, al considerar que son contrarias a los valores de respeto, convivencia pacífica y dignidad humana que promueve el país.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su apoyo al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé.

“Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado“, lamentó en un comunicado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan.

El vocero declaró que estos incidentes racistas “reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte“.

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