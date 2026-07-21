Isaac del Toro en el Tour de Francia: el mexicano defiende el maillot blanco y continúa tercero tras la etapa 16

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Isaac del Toro en el Tour de Francia Foto: Reuters

El Tour de Francia vivió este 21 de julio su etapa 16, compuesta por 26.1 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo, que van de Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains.

Esta jornada constó de una contrarreloj individual, donde el mexicano Isaac del Toro logró conservar la tercera posición general y el maillot blanco, otorgado al mejor joven de la clasificación.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro?

Isaac del Toro terminó en el quinto lugar durante la jornada de hoy, a tan solo 4 segundos de Paul Seixas, aunque esta diferencia le permitió al Méxicano mantener la tercera posición general.

Remco Evenepoel (RBH) – 32:19 Tadej Pogacar (UAE) – +0:28 Mattias Skjelmose (LDT) – +1:04 Paul Seixas (DCG) – +1:16 Isaac del Toro (UAE) – +1:21 Mattiaa Cattaneo (RBH) – +1:41 Thymen Arensman (NIN) – +1:46 Bruno Armirail (VIS) – +1:55 Pablo Castrillo (MOV) – +1:59 Joshua Tarling – +2:02

Tras la jornada de hoy las posiciones de la clasificación general son:

T. Pogacar (UAE Team Emirates XRG) – 56h 14′ 18” R. Evenepoel (Red Bull – Bora – Hansgrohe) – +00h 04′ 32” I. Del Toro (UAE Team Emirates XRG) – +00h 06′ 51” P. Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – +00h 07′ 11” J. Ayuso (Lidl-Trek) – +00h 09′ 22” M. Skjelmose (Lidl-Trek) – +00h 10′ 14” L. Martinez (Bahrain Victorious) – +00h 12′ 50” T. Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) – +00h 12′ 58” J. Jegat (TotalEnergies) – +00h 22′ 50” Y. Voisard (Tudor Pro Cycling Team) – +00h 24′ 18”

¿Cómo funciona una contrarreloj?

Esta jornada se caracterizó por ser una contrarreloj individual, la cual cambia el formato de salida y competencia.

Pues en ella las salidas son individuales y con intervalos separados de tiempo, mientras que el orden de salida es inverso a la clasificación general, por lo que quien va como líder (el maillot amarillo) es quien sale al último.

Por este motivo, Isaac del Toro fue de los últimos en salir, pues durante el fin de semana logró remontar posiciones y escalar al tercer puesto de la clasificación general.

¿Cuándo es la etapa 17 del Tour de Francia y dónde ver?

La siguiente jornada del Tour de Francia será el próximo miércoles 22 de julio, en una etapa compuesta por 174.7 kilómetros entre Chambéry y Voiron.

Para verlo en vivo, la transmisión estará disponible a través de ESPN y la plataforma Disney+, mientras que en ClaroSports.com podrás seguir el minuto a minuto de todas las etapas

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