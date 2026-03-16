La guerra “no tiene nada que ver con la OTAN”, asegura Alemania ante presión de Trump por abrir el estrecho de Ormuz

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Países europeos analizan una misión naval en el estrecho. Foto: AFP.

El gobierno de Alemania resaltó que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán en Medio Oriente “no tiene nada que ver” con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), luego de que Donald Trump presionó a sus aliados para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz y reanudar el tráfico de petróleo.

El pasado 15 de marzo, el presidente de Estados Unidos dijo al diario Financial Times que la OTAN enfrenta un futuro “muy malo” si no lo ayudaban a abrir el estrecho de Ormuz.

Ante esa declaración, el portavoz de Alemania, Stefan Kornelius, indicó en rueda de prensa que “no existe el mandato para desplegar a la OTAN”. Esto, toda vez que se constituyen como “una alianza para la defensa del territorio”.

De igual forma, se deslindó a la OTAN, al señalar que la alianza no es responsable de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

“Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN”, enfatizó.

UE busca alternativas para reanudar tránsito en estrecho de Ormuz

No obstante, la diplomacia europea trabaja para intentar recuperar el tránsito de petróleo en el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán, indicó la agencia AFP.

El objetivo es estabilizar el precio del petróleo, cuyo valor ha superado los 100 dólares por barril de crudo, afectando severamente a la economía global.

Este 16 de marzo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirá para decidir si modifican la misión naval de Aspides, un bloque que está en el mar Rojo. Actualmente, dicho bloque tiene como objetivo proteger los buques mercantes de los ataques rebeldes hutíes, aliados de Irán.

Antes de la reunión, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que “nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz”.

Piden tiempo para analizar misión naval sobre estrecho de Ormuz

De igual forma, varios ministros pidieron tiempo antes de tomar una decisión sobre modificar el mandato de la misión para reabrir el estrecho de Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló que trabaja con sus aliados en “un plan colectivo viable” para reabrir el estrecho. No obstante, este plan “no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN”.

Por su parte, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, aseguró que su país no participará militarmente para reabrir el estrecho, según AFP. Sin embargo, están dispuestos a “garantizar, por la vía diplomática, la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz”.

Los ministros fijaron estas posturas después de que Donald Trump manifestó su interés en formar una coalición de países para garantizar la seguridad en el estrecho, permitiendo el paso de buques petroleros en contra del bloqueo de Irán.

Incluso, Donald Trump consideró en la lista de países aliados a China, pese a la tensión con dicha nación. Australia y Japón descartaron sumarse a esa misión naval, según AFP.

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