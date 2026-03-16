Susie Wiles, “mano derecha” de Trump, tiene cáncer de mama; seguirá como jefa de Gabinete

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Susie Wiles se sumó a Donald Trump en 2019.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que su jefa de gabinete, Susie Wiles, había recibido un diagnóstico de cáncer de mama en una fase temprana, pero aseguró que seguirá desempeñando ese papel clave en su gobierno.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano indicó que Susie Wiles “es una increíble jefa de gabinete, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco.”

“Desafortunadamente, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana y ha decidido enfrentar este desafío inmediatamente, en lugar de esperar”, indicó.

Donald Trump resaltó que ella tiene “un equipo médico fantástico y su pronóstico es excelente”.

“Durante el periodo de tratamiento estará prácticamente a tiempo completo en la Casa Blanca, lo cual, como presidente, me hace muy feliz”, escribió.

Posteriormente, Donald Trump y Susie Wiles tuvieron una reunión con miembros de la junta del Centro Kennedy. Sentado junto a ella, resaltó que la Jefa de Gabinete de Estados Unidos tiene cáncer de mama.

“Tuvo un diagnóstico. Probablemente lo vieron. Y va a atenderlo de inmediato, en lugar de esperarlo. Dijo: ‘hagámoslo ahora’, y yo dije: ‘hazlo inmediatamente’, porque con esa dolencia en particular, mientras más rápido, mejor.”

La trayectoria de Susie Wiles

En Truth Social, Donald Trump calificó a Susie Wiles como “una de mis asesoras más cercanas e importantes”. Inició su carrera política en 1979, como asistente del congresista Jack Kemp. Al año siguiente, trabajó en la campaña electoral de Ronald Reagan.

Durante las décadas siguientes, ejerció como jefa de gabinete y asesora en distintos gobiernos de Jacksonville. A finales del 2019, se unió al equipo de campaña de Donald Trump, quedando como directora de campaña en Florida para las elecciones del 2020, cuando el republicano perdió contra Joe Biden.

En 2024, también se sumó a la campaña de Donald Trump, toda vez que ya era perfilada como posible jefa de gabinete. A partir del 20 de enero del 2025, Susie Wiles asumió el cargo en la Casa Blanca en el segundo gobierno de Donald Trump.

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