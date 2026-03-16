Ataques en Emiratos Árabes y estrecho de Ormuz; últimos acontecimientos en la guerra de Medio Oriente

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Israel anunció operaciones terrestres en Líbano. Foto: AFP.

Este 16 de marzo han ocurrido varios acontecimientos en la guerra de Medio Oriente. Entre ellos, que suman 886 personas muertas en Líbano por bombardeos israelíes, así como la intensificación de ataques en Emiratos Árabes.

En tan solo 24 horas, se han registrado varios hechos que mantienen la tensión en distintas zonas de Medio Oriente, a consecuencia del conflicto armado iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Destaca que los países europeos buscan la forma de reabrir el estrecho de Ormuz para el tráfico de petróleo, así como una escalada en ataques con drones por parte de Irán en los Emiratos Árabes.

A continuación, te dejamos algunos de los acontecimientos más importantes de la guerra en Medio Oriente, registrados hasta este 16 de marzo.

Suman 886 muertos en bombardeos israelíes en Líbano

Los bombardeos aéreos de Israel sobre Líbano han matado a 886 personas desde el 2 de marzo. Entre ellas, 111 niños, 67 mujeres y 38 profesionales sanitarios.

En su último informe, el Ministerio de Salud libanés precisó que suman más de un millón de personas desplazadas dentro del país.

Entre tanto, el ejército de Israel anunció “operaciones terrestres limitadas” contra Hezbolá, en el sur de Líbano.

“Esta actividad es parte de un esfuerzo defensivo mayor por establecer y fortalecer una posición defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de terroristas que operan en la zona”, indicó el ejército.

Por su parte, la policía de Israel informó que fragmentos de misiles y restos de interceptores cayeron en lugares sagrados de Jerusalén, tras disparos de misiles procedentes de Irán.

Dichos fragmentos cayeron en la explanada de las Mezquitas y en el complejo del Santo Sepulcro.

Analizan liberar más reservas de petróleo

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, indicó que estaban dispuestos a liberar más reservas de petróleo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“En cuanto a las reservas gubernamentales y las reservas del sector privado gestionadas por el Gobierno, si se suman ambas, aún quedarán más de 1.400 millones de barriles, lo que significa que podremos tomar más medidas más adelante si fuera necesario.”

Estas acciones se llevan a cabo como una medida contra el incremento del barril de crudo, por el bloqueo del estrecho realizado por Irán.

En ese tenor, los precios del crudo estuvieron a la baja, tras reportes de que un buque paquistaní cruzó el estrecho pese al bloqueo, según AFP.

Hasta el momento, el barril de West Texas Intermediate perdió 5.47%, alcanzando un valor de 93.37 dólares. En cambio, el barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en mayo, retrocedió un 2.77% llegando a los 100.28 dólares.

Ataques de Estados Unidos

Como parte de los últimos acontecimientos de la guerra de Medio Oriente, menos cinco milicianos de la antigua coalición paramilitar Hashed al-Shaabi murieron en un ataque perpetrado en la frontera de Irak con Siria este 16 de marzo.

Un responsable de las Fuerzas de Movilización Popular responsabilizó a Estados Unidos por el ataque, el cual iba dirigido a un puesto de control a la entrada de la ciudad de Al-Qaim.

Irán intensifica ataques en Emiratos Árabes

Como parte de los principales acontecimientos de este 16 de marzo, Irán perpetró una serie de ataques con drones en distintas zonas de los Emiratos Árabes como parte de la guerra en Medio Oriente

Un dron provocó un incendio en un depósito de combustible cerca del aeropuerto de Dubai, en los Emiratos Árabes, lo que afectó al tráfico aéreo.

De igual forma, se registró otro incendio tras un ataque de dron contra una infraestructura petrolera en Fujairah, en la costa oriental de Emiratos Árabes. No hubo personas heridas. Dicha instalación está en el lago del Golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, cerrado por Irán.

A su vez, otro ataque con dron desató un incendio en un edificio en el norte de los Emiratos Árabes.

Por estos hechos, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, acusaron a Irán de una “escalada peligrosa” en la región.

Irán amaga con intensificar la guerra en Medio Oriente

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró que Teherán ha demostrado su capacidad para extender la guerra contra Israel y Estados Unidos.

“Creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está dispuesta a continuar la guerra allá donde sea necesario, y a llevarla tan lejos como sea preciso”, indicó.

Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar aseguró que solo habría negociaciones diplomáticas con Irán si cesan sus ataques.

De igual forma, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con atacar a empresas estadounidenses en Medio Oriente, por lo que pidió a los empleados evacuar las instalaciones por la guerra.

Dicho cuerpo armado no especificó qué compañías serían blanco del ataque. No obstante, la agencia de noticias Tasnim publicó la semana pasada que podrían ser las oficinas de Amazon, Google, Microsoft y Nvidia en países del Golfo.

Esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Alemania señaló que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel “no tiene nada que ver con la OTAN”, después de que Donald Trump pidió a sus aliados que colaboren para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El portavoz Stefan Kornelius dijo que “la OTAN es una alianza para la defensa del territorio” de sus miembros. Actualmente, “no existe el mandato” para desplegarse en el estrecho.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, aseguró que trabajan con sus aliados, incluidos de Europa, en un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar el tráfico de petróleo.

Ante esto, Donald Trump criticó que algunos países tengan una respuesta “tibia” a su llamado para proteger a petroleros en el estrecho de Ormuz.

“Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo.”

Con todo este escenario, la guerra en Medio Oriente deja a Estados Unidos en un riesgo alto de caer en una “estanflación“. Es decir, en una combinación de alta inflación y estancamiento económico, consideró el nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

“El riesgo de estanflación parece ser bastante alto para Estados Unidos”, dijo en una entrevista con AFP.

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