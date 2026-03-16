Trump critica a aliados occidentales por no enviar buques al estrecho de Ormuz

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Estrecho de Ormuz es indispensable por suministro petrolero. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes a varios aliados occidentales por negarse a enviar buques de guerra para escoltar barcos en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya entra en su tercera semana.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario cuestionó la falta de apoyo de algunos socios históricos de Washington para proteger esta vía marítima estratégica, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Aliados de Estados Unidos descartan enviar buques al estrecho de Ormuz

Varios socios de Washington señalaron que no planean desplegar barcos militares para participar en operaciones de seguridad en el Golfo Pérsico.

Entre ellos figuran Alemania, España e Italia, cuyos Gobiernos indicaron que actualmente no existe un mandato internacional que permita intervenir militarmente en la zona.

El canciller alemán Friedrich Merz explicó que su país carece de autorización legal para involucrarse en el conflicto.

“Carecemos del mandato de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN que exige la Ley Fundamental”, declaró Merz en Berlín.

También señaló que Washington e Israel no consultaron previamente a Alemania antes de iniciar la ofensiva contra Irán, por lo que su Gobierno no contempla participar militarmente.

Otros aliados han adoptado una postura más cautelosa. Reino Unido y Dinamarca indicaron que evaluarán posibles formas de apoyo, mientras que Francia ha sugerido que podría colaborar en tareas de seguridad marítima.

Trump cuestiona el “entusiasmo” de socios que dependen del petróleo del Golfo

Desde la Casa Blanca, Trump insistió en que varios países sí han expresado su disposición a colaborar, pero criticó la falta de compromiso de otros aliados.

“Algunos están muy entusiasmados, otros no. Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchísimos años… y no se mostraron tan entusiasmados”, afirmó.

El presidente estadounidense señaló que muchas economías dependen más del estrecho que Estados Unidos, por lo que deberían involucrarse en su protección.

Según explicó, Estados Unidos obtiene menos del 1% de su petróleo a través de esa ruta, mientras que Japón depende en alrededor del 95%, China cerca del 90% y Corea del Sur aproximadamente el 35%.

Guerra con Irán sacude el mercado energético mundial

El conflicto en la región ha provocado un cierre casi total del estrecho de Ormuz, luego de que Irán respondiera a los ataques de Estados Unidos e Israel con drones, misiles y minas navales.

Las tensiones también han tenido impacto en otros países del Golfo. Ataques con drones obligaron a cerrar temporalmente el aeropuerto de Dubái y alcanzaron una instalación petrolera en los Emiratos Árabes Unidos.

Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses han destruido decenas de embarcaciones iraníes utilizadas para colocar minas, aunque advirtió que Teherán aún podría intentar interrumpir el tránsito marítimo en la zona.

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