Un Messi convertido en faraón lidera la remontada histórica de Argentina sobre Egipto en el Mundial 2026

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Lionel Messi participó en el 3-2 de Argentina sobre Egipto, en una de las remontadas más épicas de la Copa del Mundo 2026

La Argentina de Messi vence a Egipto en el Mundial 2026 | Reuters

Argentina firmó una remontada memorable para derrotar 3-2 a Egipto y asegurar su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste quedó contra las cuerdas tras los tantos de Yasser Ibrahim (14′) y Mostafa Ziko (57′), además de un penal desperdiciado por Lionel Messi al minuto 20. El conjunto africano acarició una de las mayores sorpresas del torneo gracias a un planteamiento sólido y a la inspiración de Mohamed Salah, mientras el vigente campeón del mundo acumuló frustración frente a un rival que resistió cada embate.

Cuando el panorama parecía irreversible, apareció la jerarquía argentina. Cristian Romero descontó al 78′ con un cabezazo tras un centro de Messi y el propio capitán igualó el marcador al 83‘ para devolver la esperanza a su selección. El golpe definitivo llegó en el tiempo agregado, cuando Enzo Fernández conectó de cabeza un servicio de Lautaro Martínez para firmar el 3-2 al 90+2 y completar una reacción épica. Argentina sobrevivió a una tarde dramática y mantuvo intacto el sueño del bicampeonato, mientras Egipto se despidió del torneo después de rozar una hazaña histórica. Para más información da click en el siguiente enlace.

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