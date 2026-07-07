Anfitriones se despiden del Mundial 2026; no llegan a los cuartos Canadá, México ni EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

México, EE. UU. y Canadá se despiden del Mundial 2026. Foto: AFP | Reuters

Los anfitriones del Mundial 2026 terminaron por quedarse en los octavos de final, México, Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá tuvieron resultados negativos en sus últimos encuentros.

Se trata de la primera ocasión en la que tres naciones realizan un Mundial en conjunto y las tres pierden en la misma fase sin llegar a los cuartos de final.

México llegó al quinto partido

La Selección Mexicana llegó a disputar su ansiado quinto partido de un Mundial, algo que no lograba desde que organizó el torneo en 1986, hace 40 años.

En aquella ocasión, en ese quinto encuentro, entonces por cuartos de final, fue derrotado por Alemania Federal en penales 4-1, tras igualar sin goles. El Tricolor venía de dejar por el camino a Bulgaria en octavos.

También en 1970, cuando organizó por primera vez el torneo internacional, llegó a cuartos de final, ronda en la que fue goleado 4-1 por Italia.

Pero en aquella ocasión solo jugó cuatro partidos, los tres de primera ronda, donde empató con la Unión Soviética y venció a El Salvador y Bélgica, y luego el de cuartos de final, en el que lo despidió la Azzurra.

Cuarenta años después del Mundial que encumbró a Diego Maradona en los más alto, el Tricolor volvió a ilusionarse al ganar con pleno de victorias la fase de grupos y derrotar a Ecuador en dieciseisavos.

Pero la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham destruyó las ilusiones de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, en un partido en el que jugó más de media hora con 10 hombres.

Canadá fue el primero en ser vencido

Para Canadá, llegar a octavos de final coronó su Mundial histórico.

“Los Canucks” habían perdido sus seis partidos anteriores en los mundiales de México 1986 y Catar 2022.

En este Mundial 2026 primero empataron 1-1 contra Bosnia-Herzegovina, después lograron su primer triunfo en un Mundial, una goleada 6-0 contra Catar y terminaron cayendo ante Suiza por 2-1 para quedar en segundo lugar de su serie y tener que mudarse a Estados Unidos.

Ya en tierras de su vecino, vencieron en dieciseisavos a Sudáfrica por 1-0 y luego fueron claramente derrotados 3-0 por Marruecos.

EE. UU. perdió por goleada ante Bélgica

Estados Unidos ya había llegado a octavos de final cuando albergó por primera vez un Mundial, en 1994, cuando fue eliminado 1-0 en dicha instancia por Brasil, a la postre campeón.

En esta emisión, los dirigidos por Mauricio Pochettino ilusionaron en su debut al golear 4-1 a un pálido Paraguay y ya en su segunda presentación aseguraron el primer puesto de su serie al vencer a Australia por 2-0. Ya clasificado, jugó con suplentes ante Turquía y perdió 3-2.

En dieciseisavos de final el Team USA venció convincentemente a Bosnia-Herzegovina por 2-0, pero en octavos fue ampliamente superado este lunes en Seattle por Bélgica, que lo goleó 4-1.

El equipo parecía que iba a sorprender en su Mundial, con todo y que se vio envuelto en una polémica por su jugador estrella Balogun, quien no tendría que haber estado en el campo por tener una tarjeta roja en su anterior encuentro, pero que por designios de la FIFA terminó por entrar en al juego.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.