¡Una Hormiga atómica! Armando González marca doblete en la goleada de Chivas a Santos

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La Hormiga González hace una ‘Genkidama’ para vencer a Santos | Imago7

Las Chivas vuelven a un estado de gracia. El Rebaño Sagrado sumó su segunda victoria al hilo tras una serie de tropiezos, luego de golear 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Armando ‘La Hormiga’ González colaboró con un doblete.

La cereza en el pastel la puso Ricardo Marín en los minutos finales del compromiso, luego de marcar un golazo de taquito, con lo que venció a Carlos Acevedo con este recurso, que solo hizo estallar más el inmueble de la Perla Tapatía. González pudo marcar un hat-trick, pero un fuera de lugar le ahogó el tercer grito de gol.

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