Fórmula 1 cancela Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita por situación en Oriente Medio

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Cancelan Grandes Premios de Fórmula 1. Foto: AFP

La Fórmula 1 anunció la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, carreras que estaban programadas para disputarse en abril dentro del calendario de la temporada 2026. La decisión fue tomada tras una evaluación conjunta con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debido a la situación actual en la región de Oriente Medio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la organización del campeonato analizó distintos escenarios antes de llegar a la determinación final. Sin embargo, tras revisar las condiciones existentes en la zona, se concluyó que lo más adecuado era cancelar las dos competencias previstas para ese mes. Además, se informó que no habrá carreras sustitutas en las fechas que ocupaban ambos eventos dentro del calendario.

La cancelación impacta directamente en las carreras que estaban programadas en el Circuito Internacional de Bahréin, en Bahréin, y en el circuito callejero de Jeddah, en Arabia Saudita, donde el campeonato suele disputar el Gran Premio saudí. Con esta decisión, el campeonato tendrá un hueco en su calendario de abril, algo poco habitual en la planificación de la temporada.

También se cancelan Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy

La medida no solo afecta a la categoría principal del automovilismo mundial. Las rondas programadas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se disputarán, ya que estas competiciones acompañan habitualmente a la Fórmula 1 durante los fines de semana de carrera.

Al quedar cancelados los eventos principales en Bahréin y Arabia Saudita, las categorías soporte también perderán esas fechas en su calendario, lo que obliga a los organizadores a replantear su programación para el resto del año.

Fórmula 1 y FIA explican la decisión

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, explicó que la determinación fue tomada después de consultar con los organismos involucrados y con los promotores de ambas carreras. El dirigente reconoció que la cancelación representa una decisión complicada dentro del calendario del campeonato.

“Si bien fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio”, señaló Domenicali. El directivo también agradeció el apoyo de la FIA y de los promotores que organizan los eventos en ambos países.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, subrayó que el organismo rector del automovilismo mantiene como prioridad la seguridad de todos los involucrados en el campeonato. “La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros compañeros”, expresó.

Promotores de Bahréin y Arabia Saudita respaldan la decisión

Desde Bahréin también se pronunciaron tras el anuncio. El director ejecutivo del circuito local, Salman bin Isa Al Khalifa, aseguró que respaldan la determinación tomada por la Fórmula 1 y la FIA. El directivo señaló que mantienen la intención de recibir nuevamente al campeonato cuando las condiciones lo permitan.

En Arabia Saudita, el presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, indicó que comprenden los motivos de la cancelación del Gran Premio previsto en Jeddah. Asimismo, explicó que continuarán trabajando en coordinación con la Fórmula 1 mientras se define el futuro del calendario en la región.

La Fórmula 1 confía en que la situación en Oriente Medio pueda estabilizarse en el futuro para permitir el regreso de estas carreras, que en los últimos años se habían consolidado como parte importante del calendario del campeonato mundial.

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