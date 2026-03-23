Video: boxeadora queda en coma tras espeluznante nocaut

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Boxeadora queda en coma tras ser noqueada. Foto: Getty

En una cartelera de box desarrollada la noche del sábado, en San Bernardino, California, Estados Unidos, una joven boxeadora de 19 años sufrió lesiones graves tras caer noqueada en el primer round. Isis Sio, boxeadora estadounidense, tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital, donde se mantiene inducida en coma.

Isis Sio se enfrentó contra Jocelyn Camarillo en el primer combate de la cartelera producida por ProBox TV en el Orange Show Events Center, en San Bernardino. Sin embargo, durante los primeros minutos del asalto inicial, Camarillo, de 21 años, acorraló contra las cuerdas a Sio, quien recibió al menos cinco golpes en el rostro.

Tras los impactos, Isis cayó a la lona, siendo interferida por el referí, quien detuvo la pelea y otorgó la victoria por nocaut a Jocelyn.

Isis Sio se encuentra en coma inducido

Al finalizar la pelea, Isis Sio quedó inconsciente y convulsionó mientras era retirada de la arena en camilla. Posteriormente, la joven boxeadora fue trasladada a un hospital, donde se encuentra en coma inducido, como informó la productora ProBox TV.

En nombre del director ejecutivo Garry Jonas y de toda la familia ProBox, oramos por la pronta recuperación de Isis Sio. La señora Sio se encuentra actualmente en coma inducido médicamente. Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil. Únanse a nosotros para desearle una pronta y completa recuperación.

Jocelyn Camarillo mandó mensaje a la salud de Isis

A través de su cuenta de Instagram, por medio de una historia, Camarillo mandó un mensaje de apoyo a su rival, pidiendo por su recuperación y su salud.

Señor Jesús, venimos ante Ti con fe y urgencia, poniendo a Isis en Tus manos amorosas. Señor, Tú eres el sanador supremo, el Gran Médico, y pedimos Tu toque divino sobre su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, amén.

Isis cuenta con una corta carrera, pues luego de la pelea del sábado, su récord quedó con una victoria y tres derrotas (1-3). Por su parte, Camarillo consiguió su sexto triunfo en seis peleas (6-0).

Por el momento, la salud de Isis Sio se encuentra delicada y a la espera de noticias en las próximas horas.

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