Aficionado explica por qué golpeó a su hijo en el Rayados vs Chivas: “Aprendió una enorme lección”

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¿Qué pasó con estos fans de Chivas en el estadio de Rayados? | Foto: Cuartoscuro

La victoria in extremis de Chivas ante Rayados el pasado sábado 21 de marzo dejó un video en el que un aficionado agredía a su hijo en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. Las imágenes generaron indignación en redes sociales; sin embargo, él mismo aclaró lo sucedido al final del juego que terminó con un marcador de 2-3 a favor de los rojiblancos.

Además de la explicación por parte del padre de familia señalado, surgieron nuevos videos que mostraron la escena completa antes de las agresiones. Por otro lado, también han circulado videos en los que el aficionado arremete contra un medio de comunicación.

¿Qué pasó con el aficionado que golpeó a su hijo en el Chivas-Rayados? Así lo explica

Luego del silbatazo final en el “Gigante de Acero”, la cuenta de X identificada como @Camberismo_12 difundió un video en el que se veía a un aficionado golpeando en repetidas ocasiones a su hijo, quien portaba la playera de Chivas.

En el video se puede ver a aficionados de Rayados tratando de tranquilizar al hombre quien, al abandonar el estadio, se acercó a un usuario que grababa lo sucedido. “Deja de grabar, hijo de tu p%t@dr#“, exclamó mientras lanzaba golpes.

Unas horas más tarde, circuló un nuevo video en el que aparecía la escena completa. El joven hincha del “Rebaño Sagrado” aventó cerveza a las gradas locales después de que Rayados fallara el penal de último minuto que le daba el empate, lo que provocó el regaño de su padre.

“La imagen del papá dándole a entender a su hijo que hizo algo malo, ¿hizo bien o mal? Ya depende de la forma de educar de cada quien”, compartió @ferguajardo14 en Instagram.

El propio padre de familia, identificado en X (antes Twitter) como Yusé (@agmatias), dio explicaciones de lo sucedido el pasado sábado en el Estadio BBVA:

“Nada que lamentar. Mi hijo aprendió una enorme lección. Ganar no justifica burlarse de nadie más. Reprendí con mucha efusividad el novato, inmaduro y pésimo comportamiento de mi hijo y sé que aprendió la lección. Me molestó mucho su accionar. Fin del tema. Besos a todos”. Yusé (@agmatias)

Sin embargo, no ofreció explicaciones ni disculpas por las agresiones a la persona que lo grabó con su celular en el recinto.

Hasta el momento, Rayados de Monterrey no ha anunciado medidas ni sanciones por lo sucedido al final del partido correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Opiniones divididas en redes sociales

Luego de darse a conocer el contexto completo de lo sucedido en el Estadio BBVA, algunos usuarios mantuvieron su postura reprobando las agresiones del aficionado contra su hijo.

“No existe justificación alguna para el maltrato, ¿de quien lo aprendería? Te molesta su accionar y lo reprendes. ¿Ahora quién lo hará contigo? Él es tu reflejo, él es tu educación. Estás a tiempo, no aprendió ninguna lección, porque no le diste ninguna. El maltrato no educa”, escribió @_marginales_ en X.

Sin embargo, muchos otros usuarios reconocieron que el padre de familia reprendiera a su hijo tras lanzar el vaso de cerveza sobre los aficionados rivales:

“Hizo bien, yo hubiera hecho lo mismo”, escribió alejandronline_ en Instagram

en Instagram “Wow. Yo ya estaba bien enojada con el otro video. Pero ahora viendo el contexto completo si se lo aplaudo. Espero ese niño haya aprendido la lección”, reconoció mayelamaro

“Que bueno que el papá corrigió a su hijo , después andan todos los wercos chiflados haciendo tonterías y la sociedad dice los padres no corrigen a los hijos, NO hagan tanto drama tampoco el padre lo golpea le dio un sopapo inofensivo”, señaló jm_perales

“Hizo bien, textual dice: no hagas pendejadas, es enseñarle respeto al rival y al prójimo”, destacó marianochglz

Sin embargo, usuarios como garza1012 criticaron la violencia desmedida en el regaño. “Ok, hizo bien, pero con el primer zape, o un buen regaño bastaba; después los problemas con el reportero, pues no. ¡El tipo es agresivo!“.

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