Chivas líder y Pumas ganó el Clásico Capitalino; así se vivió la jornada 12 de la Liga MX

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Chivas líder y Pumas venció a América en la jornada 12. Fotos: Getty

Terminó la jornada número 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que Chivas se mantuvo como el líder de la tabla general. Por su parte, Santos Laguna sigue posicionado en el último sitio.

Durante la fecha 12 del torneo de la Liga MX se anotaron 22 goles. Además, se mostraron tres tarjetas rojas.

Resultados de la jornada 12 del Clausura 2026

Necaxa goleó a Xolos en el comienzo de la jornada

En Aguascalientes, Necaxa se mostró fuerte en casa y derrotó 3 por 0 a los Xolos de Tijuana, en un partido completamente dominado por los locales.

Cruz Azul no pudo ante Mazatlán

Cruz Azul visitó el Estadio El Encanto, de donde salieron con solo un punto tras el empate 1-1 contra Mazatlán. La anotación celeste fue de Gabriel Fernández, mientras que los cañoneros se adelantaron en el marcador gracias a Josué Ovalle.

Atlas y Querétaro dividieron puntos

El segundo empate de la jornada llegó en el duelo entre Atlas y Querétaro, quienes no se hicieron daño en el marcador.

León por fin ganó; la víctima fue San Luis

León por fin consiguió sumar de a tres puntos, luego de vencer 2 por 1 al Atlético de San Luis en condición de visitantes.

Chivas sufrió, pero venció a Rayados

Chivas sumó tres puntos más, luego de haber derrotado 3-2 a Rayados, en un encuentro que terminó complicándosele al rebaño tras las dos anotaciones de Monterrey. Los goles rojiblancos fueron de Armando González, José Castillo y Bryan González; por los de la pandilla fueron Ricardo Chávez y Djurdjevic, quien falló un penal en los últimos minutos.

Clásico Capitalino fue para Pumas

El Clásico Capitalino dejó las emociones hasta los últimos minutos, cuando Robert Morales, al minuto 95, puso el 1 por 0 que significó la victoria de Pumas ante América.

Pachuca y Toluca dividieron puntos

Pachuca y Toluca, en uno de los partidos más atractivos de la jornada, dividieron unidades tras empatar 1 por 1. Elías Montiel anotó por los locales y Franco Romero por los bicampeones. Fernando Arce se fue expulsado por los rojiblancos.

Santos ganó ante Puebla

Dos de los equipos más flojos de la clasificación se vieron las caras. No obstante, Santos venció 2-1 al Puebla, pero se mantuvieron al fondo de la clasificación.

Juárez sumó de a tres ante Tigres

Los Bravos de Juárez derrotaron 2 por 1 a los Tigres en el duelo que cerró la fecha. Oscar Estupiñán y Monchu anotaron por los locales; Joaquim descontó por los felinos, quienes perdieron a Diego Sánchez por expulsión.

Así luce la tabla general tras 12 jornadas

Chivas – 30 pts. Cruz Azul – 27 pts. Toluca – 26 pts. Pumas – 23 pts. Pachuca – 22 pts. Atlas – 18 pts. Tigres – 17 pts. América – 17 pts. Rayados – 14 pts. Juárez – 14 pts. Necaxa – 13 pts. León – 13 pts. Xolos – 12 pts. Puebla – 12 pts. San Luis – 11 pts. Mazatlán – 11 pts. Querétaro – 8 pts. Santos – 8 pt.

Partidos de la jornada 13 del Clausura 2026

Para la jornada número 13 el platillo estelar será entre Chivas y Pumas, aunque el duelo entre Cruz Azul y Pachuca también luce interesante.

Esta fecha se jugará hasta el 3 de abril, debido al parón por Fecha FIFA, en la que la Selección Mexicana se medirá ante Portugal y Bélgica.

Partidos del viernes 3 de abril

Puebla vs Juárez: 7 pm

Necaxa vs Mazatlán: 9 pm

Xolos vs Tigres: 9:06 pm

Partidos del sábado 4 de abril

Rayados vs San Luis: 5 pm

Querétaro vs Toluca: 5 pm

León vs Atlas: 7 pm

Cruz Azul vs Pachuca: 7 pm

Santos vs América: 9 pm

Partido del domingo 5 de abril

Chivas vs Pumas: 8:07 pm

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