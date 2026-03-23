Estadio Azteca supera pruebas finales antes de su reinauguración

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Estadio Azteca se dice listo para la reinauguración. Foto: Getty Images

A lo largo de este domingo 22 de marzo, el Estadio Azteca realizó últimas pruebas antes de la reinauguración, la cual está prevista para el próximo sábado 28. Como lo informó Grupo Ollamani, el inmueble tuvo una última revisión de audio y video.

Durante la prueba realizada, la cual fue aprobada, se contó con autoridades de fútbol, tanto de la Liga BBVA MX, así como de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Nuestro Estadio Banorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única.

Fachada del Estadio Azteca quedó lista

Como se puede observar en las imágenes, la fachada del estadio ya porta el nuevo nombre del inmueble, consolidando así la nueva imagen y los nuevos colores que, durante los próximos años, portará el Coloso de Santa Úrsula.

Asimismo, a través de su cuenta de X, Grupo Ollamani compartió el momento en el que la última letra fue montada en la fachada del estadio.

Reapertura será en el México vs Portugal de cara al Mundial 2026

El próximo sábado 28 de marzo, las puertas del Estadio Azteca volverán a abrirse para los miles de aficionados, pues la Selección Mexicana recibirá a su similar de Portugal en el primer compromiso de esta Fecha FIFA.

El duelo ante Portugal, así como el compromiso ante Bélgica, serán de las últimas pruebas que el Tricolor tendrá antes de la Copa del Mundo del 2026, la cual dará inicio en el Estadio Azteca.

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