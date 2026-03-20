Concacaf Champions Cup 2026: eliminan al Inter Miami de Lionel Messi y quedan definidos los cuartos de final

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Foto: AFP

La Concacaf Champions Cup ya tiene a sus ocho mejores equipos, con un equilibrio total: cuatro clubes de la Liga MX y cuatro de la MLS pelearán por el pase a semifinales. 2026 dejó emociones y sorpresas tras una intensa ronda de octavos de final.

El resultado que más llamó la atención de los aficionados fue la eliminación del Inter Miami de Lionel Messi a manos del Nashville SC, que avanzó gracias al criterio del gol de visitante, firmando uno de los batacazos del certamen.

Así quedan los cuartos de final de la Concachampions 2026

Los cruces prometen duelos vibrantes entre Liga MX y MLS:

Toluca vs LA Galaxy

Cruz Azul vs Los Angeles FC

Nashville SC vs Club América

Tigres UANL vs Seattle Sounders

Uno de los duelos más intensos fue el de Cruz Azul frente a Monterrey. La Máquina logró un empate 1-1 en la vuelta, suficiente para sellar su pase con un global de 4-3. El conjunto celeste sufrió en los minutos finales, pero logró mantener la ventaja.

Por su parte, el Club América también consiguió su clasificación tras empatar 1-1 ante Philadelphia Union, avanzando con marcador global de 2-1. En tanto, Tigres UANL protagonizó una remontada frente a FC Cincinnati, con un gol de Fernando Gorriarán que selló el 5-4 global.

Del lado de la MLS, Los Angeles FC avanzó tras vencer a LD Alajuelense con un global de 3-2, convirtiéndose en rival de Cruz Azul en la siguiente fase. También destacó el dominio del LA Galaxy, que ganó 6-0 a Mount Pleasant FA. Por su parte, Seattle Sounders avanzó tras imponerse 5-1 a Vancouver Whitecaps.

¿Dónde ver la Concachampions 2026?

Los partidos de ida se jugarán del 7 al 9 de abril, mientras que las vueltas se disputarán del 14 al 16 de abril de 2026.

En México, la transmisión estará disponible por Fox y FOX One, mientras que en Estados Unidos podrá verse a través de FS1, TUDN y la plataforma ViX. Además, la cobertura completa del torneo estará disponible en Claro Sports.

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