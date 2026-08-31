Video: hostigan a niño aficionado tras recibir camiseta de Neymar

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El menor se encuentra bien. Foto: Reuters

Un niño aficionado del equipo brasileño Corinthians y su familia fueron hostigados e insultados por otros seguidores durante un partido contra el Santos tras recibir una camiseta de Neymar. La acción fue condenada por diversas figuras del deporte; entre ellas el mismo astro brasileño.

“No tiene nada de malo que a un chico le guste un jugador de un equipo diferente. No se puede tratar así a un niño”. Neymar, futbolista

Insultan y hostigan a niño por ganarse el jersey de Neymar

Neymar Júnior le regaló su camiseta a UN NENE HINCHA DE CORINTHIANS post-partido vs Santos.



Los hinchas que vieron la secuencia comenzaron a INSULTAR A TODA LA FAMILIA del nene y los obligaron a irse ESCOLTADOS POR LA POLICÍA.



Increíble momento. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/yDO4iSfiSy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 30, 2026

Según videos publicados por usuarios, el pasado 30 de agosto, “Ney” se acercó al público para regalar su camiseta a algún asistente, donde eligió a un niño de ochos años quien apenas festejó por unos segundos haber obtenido el regalo pues, inmediatamente, algunos fans comenzaron a empujarlo e insultarlo.

En videos difundidos en redes sociales se observa a un grupo de hinchas que grita y hace gestos contra ellos y continúan incluso cuando dejan la cancha por el túnel de vestuarios.

Derivado de dicha acción, tanto el chico como sus familiares tuvieron que salir escoltados por policías de la Neo Química Arena, en Sao Paulo, en el partido disputado el domingo en el campeonato brasileño. El visitante Santos ganó 1-0.

Horas más tarde, tanto Neymar como el equipo condenaron en medios locales, la violencia ejercida contra el menor.

“Dentro y fuera del campo, hay límites que no pueden traspasarse. La agresividad contra un niño es uno de ellos”, dijo el Corinthians en un comunicado.

Por su parte, Neymar destacó a la prensa local, que no tiene nada de malo que un niño apoye al equipo contrario y que demuestre su pasión.

Finalmente, el Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil, abogó por que episodios similares no se repitan.

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