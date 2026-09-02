Se cae el fichaje de Erik Lira al Mónaco en el último minuto

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Erik Lira ya no jugará en el Mónaco esta temporada Foto: AFP

Erik Lira tenía todo listo para jugar en el Mónaco, pues incluso se reporta que ya había presentado y aprobado las pruebas médicas, pero el equipo francés no pudo liberar la plaza necesaria para la contratación del mexicano.

La situación, ajena al jugador e incluso a Cruz Azul, provocó que el “Pitbull” no lograra cumplir su sueño europeo.

🚨ERIK LIRA NO JUGARÁ CON EL MÓNACO💣



Cuando todo parecía encaminado para que el mexicano diera el salto a Europa, la operación terminó por derrumbarse. 🇲🇽❌🇫🇷

INFORMA @JoeMorales_10 que el Mónaco no consiguió liberar la plaza de extranjero necesaria para inscribir a Lira, pese… pic.twitter.com/dJjbmgkTsK — Claro Sports (@ClaroSports) September 1, 2026

Las negociaciones por parte de los equipos ya estaban fijadas e incluso reportes de Claro Sports mencionan que el jugador tendría todo listo para viajar a Francia a firmar su contrato.

Pero durante las horas finales del mercado, el equipo del “Principado” no logró concretar las negociaciones para desprenderse de Folarin Balogun, por lo que la plaza de jugador extracomunitario no pudo liberarse y esto provocó la no contratación del mexicano.

El cuadro francés tenía hasta las 20:00 horas de Francia, 12:00 del Centro de México, para lograr este movimiento, pero, finalmente, no pudo concretarse.

¿Qué pasará con Erik Lira?

El futbolista mostró un gran nivel futbolístico durante el Mundial 2026 y buscaba lograr emigrar a Europa, por lo que su llegada al Mónaco representaba una oportunidad importante para continuar con su carrera en el futbol europeo.

Incluso se hablaba de una propuesta de Emiratos Árabes Unidos que rechazó para llegar al Viejo Continente y cumplir este objetivo.

Es importante mencionar que otras ligas aún no cierran su mercado, como es el caso de Portugal, por lo que todavía podría existir una posibilidad para que el mexicano logre salir de Cruz Azul.

Asimismo, se habla de interés de otros equipos por los servicios del mexicano, incluso, de acuerdo con ESPN, se menciona al Sunderland de la Premier como una opción.

Por el momento, Erik Lira aún pertenece a Cruz Azul y, en caso de no conseguir algún acuerdo en este periodo, tendrá que formar parte del equipo cementero, al menos hasta que se abra el mercado de pases de enero.

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