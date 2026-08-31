Santiago Gimenez deja al Milan y ficha oficialmente con el Porto; así fue presentado

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Santiago Gimenez es nuevo jugador del Porto. Foto: Shutterstock

Santiago Gimenez ya tiene nuevo equipo, el FC Porto confirmó este lunes el fichaje del delantero mexicano, quien llega procedente del AC Milan, en calidad de préstamo, hasta el 30 de junio de 2027.

La operación contempla una opción de compra que podría convertirse en obligación si se cumplen determinadas condiciones. De acuerdo con Claro Sports, el Porto tendría una opción de compra cercana a los 18 millones de euros, además de variables.

𝗡𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗮́𝘀… Ele está cá 🤩



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰, Santiago Gimenez 💙#BemVindoGimenez pic.twitter.com/TSEFkxtKZG — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

Con este movimiento, Gimenez pone punto final, al menos temporalmente, a su etapa en Italia y abre un nuevo capítulo en su carrera europea, ahora en uno de los clubes más importantes de Portugal.

El mexicano llegó al Milan en febrero de 2025 después de convertirse en una de las grandes figuras del Feyenoord. Sin embargo, su paso por el futbol italiano estuvo marcado por las lesiones y la falta de continuidad.

En sus primeros meses con el conjunto rossonero consiguió seis goles pero, posteriormente, sufrió una lesión en el tobillo que requirió cirugía y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Cuando parecía haber superado ese problema físico, Gimenez volvió a lesionarse durante el Mundial 2026.

El delantero sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho durante los octavos de final entre México e Inglaterra, precisamente la misma articulación que había sido operada.

Su última campaña con el Milan terminó con apenas un gol, conseguido ante el Lecce en la Coppa Italia, además de dos asistencias. Ahora, el Porto apuesta por recuperar al delantero que brilló en Países Bajos.

La mejor versión de Santiago Gimenez brilló con Feyenoord

Antes de llegar al Milan, Gimenez construyó en Rotterdam la etapa más productiva de su carrera en Europa.

Con el Feyenoord, el delantero mexicano consiguió 65 goles en 105 partidos, números que lo colocaron entre los atacantes más destacados de la Eredivisie y despertaron el interés de varios de los grandes clubes europeos.

Su capacidad para jugar como referencia ofensiva, atacar los espacios y encontrar el gol terminó por llevarlo al Milan.

Santiago Gimenez tendrá la Champions League con Porto

El nuevo equipo de Gimenez también le permitirá disputar nuevamente la UEFA Champions League, uno de los grandes atractivos de su llegada a Portugal.

El Porto ya conoce a sus ocho rivales para la fase de liga de la Champions League 2026-2027, Manchester City, Real Betis, PSV, Napoli, Feyenoord, Liverpool, Slavia Praha y LASK.

Un mensaje de Santiago para su gente🐉🇲🇽

Dragon Force Monterrey, esto es para ustedes pic.twitter.com/whslE05nD8 — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2026

El debut europeo del conjunto portugués será especialmente complicado. El 8 de septiembre, el Porto recibirá al Manchester City en el Estadio do Dragão.

Además, Gimenez tendrá un partido especial el 24 de noviembre, cuando el Porto visite al Feyenoord en De Kuip, el estadio donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera europea.

Los mexicanos que han brillado con el Porto

El Porto tiene una relación especial con los futbolistas mexicanos, Héctor Herrera se convirtió en capitán del equipo y uno de sus jugadores más importantes durante su etapa en Portugal.

Jesús Manuel Corona también dejó una huella importante después de más de seis años con los Dragones.

Otros mexicanos que pasaron por el club fueron Miguel Layún y Diego Reyes, mientras que Jorge Sánchez fue uno de los últimos representantes nacionales en vestir la camiseta del primer equipo.

Porto apuesta por Santiago Gimenez para su ataque

La llegada del mexicano amplía las opciones ofensivas del técnico Francesco Farioli.

André Silva ha comenzado la temporada como una de las principales opciones en el centro del ataque, mientras que Deniz Gül también forma parte de las alternativas del entrenador.

El Porto, además, tendrá que afrontar la ausencia de Samu Aghehowa, una de sus principales figuras ofensivas, quien se encuentra fuera de actividad después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior.

Gimenez llega así a un equipo que busca competir por el campeonato portugués y tener una buena participación en Europa.

¿Dónde ver los partidos de Santiago Gimenez con Porto?

Los aficionados mexicanos también podrán seguir esta nueva etapa del delantero a través de Claro Sports, que transmitirá los partidos del Porto en la Primeira Liga durante la temporada 2026-2027.

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