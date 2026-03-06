¡Otra de oro para México! Yareli Acevedo logra la victoria en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026 en Australia

GENERANDO AUDIO...

Yareli Acevedo gana medalla de oro en Australia. Foto: Conade

Yareli Acevedo ciclista mexicana, conquistó la medalla de oro este viernes 6 de marzo en la prueba de eliminación de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, que se lleva a cabo en Perth, Australia en una prueba muy reñida.

La mexicana logró superar a la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien obtuvo la medalla de plata, y a la hongkonesa Sze Wing Lee, que completó el podio en la tercera posición del medallero.

Durante gran parte de la competencia, Yareli Acevedo se mantuvo detrás de Stenberg, administrando su esfuerzo y esperando el momento adecuado para adelantar a la noruega.

En la recta final de la carrera, la ciclista mexicana lanzó todo lo que tenía con un sprint decisivo que le permitió superar a la noruega en los últimos metros.

Su esfuerzo fue suficiente para cruzar la meta en primer lugar y asegurar el oro en la carrera de eliminación.

Al término de la prueba, la deportista mexicana compartió su alegría por el resultado obtenido.

“Fueron dos largas vueltas, hubo ahí una confusión, un error técnico que me pudo haber costado la carrera, pero gracias a Dios se dio el resultado y estoy muy feliz por esto. Agradezco a todas las personas involucradas, a la Conade y al Comité Olímpico Mexicano por hacer esto posible”, indicó.

¿Cómo queda México en la competencia?

Con este resultado, México se ubicó en el cuarto lugar del medallero de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026. Hay que tomar en cuenta queel evento se contempla para que finalice el 8 de marzo.

Así quedan las primeras posiciones en el torneo:

El primer sitio lo ocupa Australia , con dos medallas de oro, una plata y un bronce . En segundo lugar, aparece Alemania con dos oros y una plata

, con . En segundo lugar, aparece con En tercero se encuentra China con un oro y un bronce.

Tras ganar la prueba de eliminación, Yareli Acevedo continuará su participación en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista. Volverá a competir este 7 de marzo en la prueba madison femenil junto a la ciclista connacional Sofía Arreola, disciplina en la que ambas ya obtuvieron resultados destacados en el Panamericano de Santiago de Chile.

Yareli Acevedo cerrará su actividad en la competencia con el ómnium, una de las pruebas más exigentes del ciclismo de pista.

Copa del Mundo de Ciclismo de Pista inicia nueva temporada

La competencia en Perth es la primera ronda del serial internacional organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que sustituye a la Copa de Naciones de Pista UCI.

El circuito continuará con nuevas etapas en Hong Kong, China, del 17 al 19 de abril, y en Nilai, Malasia, del 24 al 26 de abril.

Este nuevo calendario internacional dejará que los ciclistas logren sumar más puntos para el ranking mundial y prepararse rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista UCI 2026, programado del 14 al 18 de octubre en Shanghái, así como al proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La victoria de Yareli Acevedo, actual campeona mundial en la prueba por puntos, muestra el avance y la continuidad de su trabajo que ha demostrado resultados positivos en su participación en el Panamericano de Santiago de Chile, donde obtuvo cinco medallas: tres de oro en ómnium, eliminación y madison, además de dos preseas de plata en puntos y persecución por equipos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.