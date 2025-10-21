GENERANDO AUDIO...

El precio del dólar este martes 21 de octubre de 2025 se cotizó en 18.40 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.4032 M.N. (dieciocho pesos con cuatro mil treinta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar se aprecia ante metales

Los precios del cobre caían el martes, presionados por la fortaleza del dólar y señales de una menor demanda por parte de China, el mayor consumidor mundial de metales, aunque un descenso de las existencias disponibles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) frenaba las pérdidas.

A las 1001 GMT, los futuros del cobre de referencia a tres meses en la LME perdían un 0.4%, a 10 mil 651.5 dólares la tonelada.

La prima del cobre Yangshan, que refleja la demanda de las importaciones chinas del metal rojo, cayó un 38% el mes pasado, a 36 dólares la tonelada, su mínimo desde julio, ya que el cobre alcanzó el 9 de octubre un máximo de 16 meses de 11 mil dólares por varias interrupciones del suministro en las minas.

En otros metales básicos, el aluminio subía un 0.2%, a 2 mil 781.5 dólares la tonelada; el zinc ganaba un 0.9%, a 3 mil 3.5 dólares; el plomo sumaba un 0.2%, a mil 992.5 dólares; el estaño cotizaba estable a 35 mil 300 dólares; y el níquel cedía un 0.2%, a 15 mil 190 dólares.