Precios del petróleo inician la semana apuntando a una subida mensual récord por conflicto en Medio Oriente

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Foto: Reuters

Los precios del petróleo ampliaban sus ganancias este lunes, con el Brent encaminándose hacia una subida mensual récord, después de que los hutíes yemeníes lanzaran ataques contra Israel durante el fin de semana, lo que agravó el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán en Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent subían 2.43 dólares, o un 2.16%, hasta los 115 dólares por barril a las 3:42 GMT, tras cerrar el viernes con un alza del 4.2%. El West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 101.50 dólares por barril, con un alza de 1.,86 dólares, o un 1.87%, tras una subida del 5.5% en la sesión anterior.

“El mercado prácticamente ha descartado la posibilidad de un fin negociado de la guerra, a pesar de las afirmaciones de Trump sobre las conversaciones ‘directas e indirectas’ en curso con Irán, y se prepara para una fuerte escalada de las hostilidades militares, lo que supone una señal alcista para el crudo, con enormes incertidumbres sobre el momento y la naturaleza del resultado”, dijo Vandana Hari, fundadora de la empresa de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos e Irán se han estado reuniendo “directa e indirectamente” y que los nuevos líderes iraníes se han mostrado “muy razonables”, mientras llegaban más tropas estadounidenses a la región; por su parte, el ejército israelí dijo el lunes que está atacando las infraestructuras del Gobierno iraní en todo Teherán.

El Brent se ha disparado un 59% este mes, el mayor repunte mensual, superando las subidas registradas durante la guerra del golfo Pérsico de 1990, después de que el conflicto con Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

La guerra, iniciada el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, se ha extendido por todo Oriente Medio, y los hutíes de Yemen, alineados con Irán, lanzaron el sábado sus primeros ataques contra Israel desde el inicio del conflicto, lo que ha suscitado preocupación por las rutas marítimas alrededor de la península arábiga y el mar Rojo.

“El conflicto ya no se concentra en el golfo Pérsico y en torno al estrecho de Ormuz, sino que ahora se extiende al mar Rojo y a Bab el-Mandeb, uno de los puntos de estrangulamiento más cruciales del mundo para los flujos de crudo y productos refinados”, señalaron en una nota los analistas de JP Morgan, liderados por Natasha Kaneva.

Las exportaciones de crudo saudí redirigidas desde el estrecho de Ormuz hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, alcanzaron los 4 mil 658 millones de barriles diarios la semana pasada, según datos de la empresa de análisis Kpler.

Si se interrumpieran las exportaciones desde Yanbu, el petróleo saudí tendría que recurrir al oleoducto egipcio Suez-Mediterráneo (SUMED) hacia el Mediterráneo, señalaron los analistas de JP Morgan.

Los ataques en la región se intensificaron durante el fin de semana y causaron daños en la terminal de Salalah, en Omán, a pesar de los esfuerzos por iniciar conversaciones de alto el fuego. Irán dijo que estaba dispuesto a responder a un ataque terrestre de EE. UU. y acusó el domingo a Washington de preparar una ofensiva terrestre, incluso mientras buscaba negociar.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo que habían abordado posibles vías para poner fin de forma temprana y permanente a la guerra en la región, así como posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

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