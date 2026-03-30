Precio del barril de petróleo supera los 100 dólares y el Brent llega a los 115 dólares; así es como afecta a tu bolsillo

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Foto: AFP/Ilustrativa

Los precios del petróleo abrieron con una fuerte alza el lunes, con el barril de WTI por encima de los 100 dólares, mientras el de Brent rebasaba los 115 dólares, ante la ausencia de señales de distensión en la guerra de Medio Oriente.

Precio del barril de petróleo se dispara y supera los 100 dólares

El barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, para entrega en mayo, avanzaba un 3.50% hasta los 103.13 dólares en la apertura de los mercados asiáticos, con lo que superó una vez más la barrera psicológica de los 100 dólares.



En tanto, el barril Brent del mar del Norte subió un 2.98% hasta los 115.93 dólares.

¿Cómo te afecta el incremento en el precio del barril de petróleo?

El conflicto en Medio Oriente compromete el tránsito marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica controlada por Irán. Por ese paso fluye alrededor del 20 % del petróleo mundial y alrededor del 20 % del gas natural licuado.

De acuerdo con la información de Reuters, un promedio de 14.5 millones de barriles de petróleo cruzan diariamente por el estrecho. Cualquier bloqueo en el Estrecho de Ormuz provoca una escasez en el suministro global del crudo, principalmente en Asia, y esto se refleja en los precios internacionales del barril de petróleo.

Algunos de los efectos que provoca el incremento del precio del barril de petróleo son:

Aumento en precios de combustibles

Incremento en costos de transporte

Presión en tarifas de electricidad y calefacción

Encarecimiento de productos de consumo

México, aunque es productor, también compra y refina petróleo importado. Un alza repentina en el precio internacional se traduce en inflación local, aumento en los costos de transporte y energía, y mayores subsidios en combustibles.

Por otra parte, no depende del estrecho de Ormuz para exportar este petróleo; las exportaciones nacionales se canalizan vía el Golfo de México hacia mercados como Estados Unidos.