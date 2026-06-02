Tipo de cambio hoy 2 de junio: dólar cotiza en 17.37 pesos

GENERANDO AUDIO...

Valor del peso ante el dólar y otras monedas. Reuters

El precio del dólar este martes 2 de junio de 2026 se cotizó en 17.37 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 2 de junio de 2026?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.3780 M.N. (diecisiete pesos con tres mil setecientos ochenta diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México hasta el lunes 1 de junio.

Dólar equivale a 17.3505 pesos



equivale a 17.3505 Euro equivale a 20.2012 pesos



equivale a 20.2012 pesos Yen japonés equivale a 0.1089 pesos



equivale a 0.1089 pesos Libra esterlina equivale a 23.2800 pesos



equivale a 23.2800 pesos Yuan chino equivale a 2.5642 pesos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.